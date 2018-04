Coupe Telus: des Flyers rouillés trébuchent

Les Flyers de Moncton ont bien mal entrepris le tournoi de la Coupe Telus 2018, s’inclinant 4 à 1 devant les Cantonniers de Magog, lundi à Sudbury.

La troupe de John DeCourcey avait pourtant bien amorcé la rencontre, mais le gardien Rémi Poirier a stoppé les 13 premiers tirs dirigés vers lui.

Charles Beaudin a inscrit le premier but du tournoi en deuxième période, avant d’être imité par son coéquipier Simon Pinard (ce qui allait devenir le but victorieux) alors qu’il ne restait que 42 secondes à l’engagement.

Les Flyers ont réduit l’écart à un but en début de troisième tiers par l’entremise d’Evan Jackson, un filet réussi à court d’un homme.

Mais Patrick Guay a profité de ce même avantage numérique pour donner une avance de 3 à 1 aux Québécois.

Gabriel Fontaine (en désavantage numérique) a clos le débat à mi-chemin en troisième période.

Le portier des Cantonniers a brillé dans cette rencontre avec 34 arrêts sur 35 tirs. Le revers va au dossier de Daniel Thompson.

William Villeneuve s’est également signalé pour les gagnants avec trois mentions d’aide.

Malgré le revers, l’entraîneur-chef des Flyers n’avait pas le goût de vilipender ses joueurs.

«Dans l’ensemble, nous avons bien compétitionné contre Magog. Nous avons joué deux bonnes périodes et c’était un match de 2 à 1 au milieu de la troisième période», raconte John DeCourcey.

«Nous avons eu 36 tirs au but, mais nous avons manqué d’opportunisme. De leur côté, ils ont profité de quelques erreurs pour aller chercher des gros buts. Notre avantage numérique ne fonctionnait pas. Nous avons terminé le match 0 en 6, en plus d’accorder un but en désavantage numérique.»

Le pilote reconnaît qu’il y avait un peu de rouille dans le jeu de son équipe lundi après-midi face aux champions du Québec.

«Nous n’avons pas joué depuis trois semaines et je pense que tout va rentrer dans l’ordre au cours des prochaines parties», mentionne-t-il.

«Nous devons trouver une façon de marquer des buts. Nos gars doivent foncer au filet, prendre des retours et s’assurer de placer du trafic devant le filet adverse. Ils doivent faire ce qu’il faut pour trouver le fond du filet.»

Les Flyers disputeront leur deuxième rencontre mardi après-midi, alors qu’ils ont rendez-vous avec les Hurricanes de Lethbridge.