Le Titan s’attend à «trimer dur» à Victoriaville

C’est sans Vitalii Abramov que les Tigres de Victoriaville tenteront de retrouver le sentier de la victoire, mardi soir, au Colisée Desjardins. Le moteur offensif de la formation des Bois-Francs a reçu une suspension d’un match pour son bâton élevé au visage de Jeffrey Viel.

N’empêche que Vitalii Abramov ou pas, tout le monde chez le Titan s’entend pour dire que les Tigres vont jouer avec plus d’acharnement devant leurs partisans, où ils n’ont pas subi la défaite lors de leurs 11 dernières parties.

D’autant plus qu’il serait illusoire de croire que le Titan parviendra à martyriser la moyenne de buts alloués d’Étienne Montpetit pour un troisième match d’affilée.

Si on fait abstraction d’un but dans un filet désert, les hommes de Mario Pouliot ont «défoncé» le gardien étoile des Tigres à pas moins de 12 reprises, vendredi et samedi.

«Nous venons de jouer deux bonnes parties à la maison contre eux, mais maintenant il nous faut être prêt pour la prochaine partie, affirme Antoine Morand, auteur de quatre buts samedi. Les Tigres ont une puissante force de frappe et nous savons qu’ils vont vouloir sortir fort à domicile.»

«Cette série est très loin d’être terminée et il va nous falloir trimer dur. C’est pourquoi nous abordons la prochaine partie comme si la série était égale 0-0. Nous nous concentrons uniquement sur ce match», confie Morand.

Le capitaine Jeffrey Viel est lui aussi d’avis que le Titan ne peut se permettre de relâchement.

«Nous n’avons fait que réaliser notre objectif à la maison, mais c’est loin d’être fini, dit-il. Maintenant, il s’agit de continuer sur notre lancée à l’étranger.»

«Certes, ils vont avoir le dernier mot sur les choix de trio sur la glace, mais nous avons assez de profondeur à l’attaque pour surveiller leurs meilleurs éléments. Nous jouons du gros hockey actuellement et je n’ai aucun doute que le trio qui sera appelé à les contenir va réussir son travail», dit-il.

Viel est devenu samedi le nouveau recordman pour le plus de buts en séries éliminatoires par un joueur du Titan d’Acadie-Bathurst avec 21, soit un de plus que Mathieu Benoit.

Par ailleurs, l’entraîneur Mario Pouliot continue d’insister sur le respect qu’il voue à l’équipe adverse.

«Les deux premiers matchs ont peut-être pris fin 6 à 3 et 7 à 3 pour nous, mais à part quelques moments ç’a été des matchs chaudement disputés», mentionne-t-il.

«Nous allons maintenant les affronter devant leurs partisans et c’est une équipe qui est confortable à la maison. J’ai aimé que les joueurs aient un meilleur contrôle sur leurs émotions samedi et il faudra continuer de le faire mardi soir», souligne l’entraîneur.

«Et si nous avons réussi à marquer aussi souvent sur Montpetit, c’est surtout parce que nous l’avons battu sur des tirs de qualité. Le plus important pour nous est de continuer d’aller au filet et de se battre pour les rondelles libres», ajoute-t-il.

Chez les Tigres, le défenseur Jérôme Gravel est lui aussi d’avis que les matchs ont été serrés mis à part les mauvaises deuxièmes périodes des Félins.

«Nous serons prêts à rebondir devant nos fans, signale Gravel. Les unités spéciales devront faire une différence dans ce match et nous devons être meilleurs sans la rondelle. Et puis, surtout, il faudra avoir le couteau entre les dents pour 60 minutes.»