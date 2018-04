Titan: Justin Ducharme saisit sa chance

À l’écart du jeu depuis qu’il a été plaqué durement par le géant Andrew Smith lors du premier match de la série, Mitchell Balmas est embarqué dans l’autobus en compagnie de ses coéquipiers, lundi matin. Il n’est toutefois pas question qu’il endosse l’uniforme mardi soir. Son cas sera toutefois réévalué mercredi et il n’est pas impossible qu’il reprenne alors sa place dans l’alignement.

Ça veut donc dire que Justin Ducharme conservera sa place au sein de la première unité en compagnie d’Antoine Morand et de German Rubtsov. Le Titan n’est pas nécessairement perdant au change puisque le jeune attaquant a été impressionnant lors des deux victoires contre les Tigres.

«Justin n’est pas vraiment un joueur de quatrième trio, soutient Mario Pouliot. Il est devenu en quelque sorte notre homme à tout faire. Il est un bel exemple de notre profondeur. Il apporte de la vitesse et il peut jouer au sein de n’importe quel trio. Il est également excellent en infériorité numérique.»

«Les gens oublient qu’il revient d’une grosse blessure et qu’il a dû travailler fort pour revenir à ce niveau de jeu. J’aime la façon dont il se sert de sa vitesse. La passe qu’il a servie à Antoine sur le troisième but, c’était quelque chose», ajoute l’entraîneur.

«Ducharme, j’ai vu son potentiel dès le camp d’entraînement, affirme de son côté Antoine Morand. C’est un patineur très rapide avec une bonne vision du jeu et un excellent lancé. C’est facile de jouer avec lui parce qu’il comprend le jeu offensif et défensif. C’est certain que la perte de Balmas fait mal, mais d’un autre côté, ç’a permis à Ducharme d’avoir sa chance et de démontrer à quel point il est bon.»

Jeffrey Viel en est un autre qui n’est pas surpris du rendement du jeune numéro 71.

«Duch est non seulement rapidement mais c’est aussi un joueur qui travaille fort. Il est très mature pour un gars de son âge. En fait, il ne jouerait jamais dans un quatrième trio dans n’importe laquelle autre équipe de la ligue. Ça démontre à quel point nous avons de la profondeur. Duch joue son rôle à merveille et il est là pour prendre la place d’un autre quand c’est nécessaire. Il est excellent depuis le début des séries, mais encore plus contre les Tigres», révèle le capitaine.

Après sa soirée de deux buts et une passe vendredi, puis sa mention d’aide sur le troisième but de Morand samedi, Ducharme totalise maintenant neuf points (2-7) en 12 matchs éliminatoires.

Par ailleurs, Elijah Francis devrait reprendre sa place dans l’alignement après avoir dû rater la dernière rencontre en raison d’une suspension pour un double-échec au visage de Justin Paré.

«Elijah devrait reprendre sa place. C’était une punition d’indiscipline vendredi, mais dans le fond, il a été suspendu un match et demi. Je crois qu’il a eu assez de temps pour y réfléchir», indique Pouliot.