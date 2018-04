Coupe Telus: la route des Flyers se complique…

La route des Flyers de Moncton vers une éventuelle conquête du championnat canadien de hockey midget AAA se complique avec chaque jour qui passe à Sudbury.

La troupe de John DeCourcey vient de subir un deuxième revers en l’espace de 24 heures au tournoi de la Coupe Telus, s’inclinant 2 à 0 face aux Hurricanes de Lethbridge, mardi après-midi.

La veille, Moncton avait encaissé un échec de 4 à 1 contre les Cantonniers de Magog.

Dylan Nevil et Zach Stringer ont réussi les deux seuls buts de la rencontre en première période.

Malgré le revers, le gardien Brandon McKenna n’a absolument rien à se reprocher.

Seulement en troisième période, il a dû stopper pas moins de 19 tirs des Hurricanes. Il devait réellement avoir l’impression de se retrouver dans l’oeil de l’ouragan.

Au total, il a bloqué 29 des tirs de l’adversaire.

La victoire va à Byron Fancy, qui a stoppé les 24 rondelles dirigées vers lui pour récolter le blanchissage.

L’avantage numérique des Flyers a encore fait patate, avec un rendement de 0 en 5.

«Nous avons eu des chances de marquer, mais on n’a pas connu notre meilleur match offensivement. On n’avait aucune finition autour du filet», soupirait l’entraîneur-chef des Flyers après la rencontre.

«Nous avons affronté une grosse équipe de hockey et ils ne nous ont pas donné grand-chose, que ce soit en terme de temps ou d’espace sur la patinoire. Ils ont placé constamment de la pression sur nous, particulièrement quand nous étions en avantage numérique. Nous avons donc eu beaucoup de difficultés à créer de l’offensive.»

Malgré les deux revers pour amorcer le tournoi, John DeCourcey affirme que tout est encore possible pour sa bande.

«C’est une très longue semaine et il n’y a pas de championnat qui se gagne le lundi ou le mardi. On sait qu’on peut jouer avec toutes ces équipes. Nous avons gardé les Hurricanes à seulement 12 tirs au but au cours des deux premières périodes.»

Les Flyers tenteront d’enregistrer une première victoire mercredi, alors qu’ils ont rendez-vous avec les Wolves de Sudbury, l’équipe hôtesse de la compétition.

«Ce sera assurément un gros match. Nous devons trouver une façon d’aller chercher des victoires et des points au classement», avance-t-il.

L’entraîneur fait remarquer que les Islanders du Cap-Breton Ouest, la première équipe des Maritimes à remporter cette prestigieuse compétition en 2017, ont conclu la ronde préliminaire avec une fiche ordinaire de 2-3.