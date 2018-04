Le 15 km de Grande-Digue va lancer la saison en force

La course se porte assez bien merci dans le sud de la province. Le traditionnel 15 km de Grande-Digue en donnera une autre preuve en fin de semaine, alors que le nombre d’inscriptions est à la hausse dans toutes les épreuves au menu.

Comme le retour des hirondelles, cette course est synonyme de printemps pour tous les athlètes de la province.

Cette 13e présentation est d’ailleurs déjà un succès avant même le coup de départ.

«On s’attend à une bonne participation parce qu’il y a déjà plus d’inscriptions que lors des dernières années», mentionne le directeur de l’événement, Kris Dupuis.

Près de 250 coureurs ont pris le départ en 2017.

Selon les chiffres préliminaires, les organisateurs prévoient plus de 300 participants samedi.

Comment expliquer cet engouement sans cesse grandissant?

«Je vais être honnête avec toi, je n’en ai aucune idée. Ça fait deux ans qu’on commande de la belle température, c’est peut-être ça. Tous les ingrédients devraient être là.»

On ne sait cependant pas encore si les champions de l’an dernier (Lee Wesselius et Colleen Wilson) seront de la partie.

«Les coureurs élites attendent toujours au dernier moment pour s’inscrire. On ne sait donc pas exactement qui viendra ou pas. J’ai envoyé des messages pour tous les avoir, mais c’est difficile à prédire exactement ceux qui viendront», indique Kris Dupuis.

Malgré tout, il s’attend à un grand spectacle.

«C’est toujours une bonne compétition. Je m’attends à la même chose cette année. Le fait qu’on est la première course de la Super série sera aussi un facteur à considérer. Plusieurs athlètes ont hâte de commencer leur saison. Ils veulent aussi accumuler des points dès la première course.»

L’autre aspect qui fait de cette compétition un événement unique, c’est l’appui à la campagne Courage. L’argent amassé en fin de semaine servira à la construction d’un nouveau Centre de crises familiales à Shediac. L’inscription sera gratuite pour tous les coureurs qui amasseront au moins 100$ en dons.

Le directeur mentionne toutefois qu’une partie de l’argent recueilli sera remis à des écoles de la région et à des organismes locaux.

La journée de dimanche à l’école de Grande-Digue sera consacrée aux coureurs en herbe.

On estime que près de 175 jeunes en provenance d’écoles de Moncton, de Dieppe, de Cocagne, de Shediac, de Notre-Dame, de Saint-Antoine, de Cap-Pelé, de Richibouctou et d’ailleurs dans le comté de Kent seront de la partie.

Les plus jeunes auront droit à une course de 500m. Les autres distances au menu seront celles de 800m (1ere et 2e année), 1000m (3e et 4e année) et 1500m (5e et 6e année).

Pour Kris Dupuis, cet événement est aussi important, sinon plus, que le 15 km de samedi.

«C’est la relève de la course, affirme-t-il. Je pense à un gars comme Ryan Cassidy, qui a gagné la course deux ou trois fois. C’est ici qu’il a commencé à courir. On veut donner une bonne expérience aux jeunes. S’il y en a un qui attrape la piqûre de la course, on est tous gagnants.»

En 2017, Lee Wesselius, avait remporté l’épreuve en 51m05s. Chez les femmes, Coleen Wilson avait été la plus rapide, avec un chrono de 58m22s.