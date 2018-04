Le Blizzard est champion!

Le Blizzard d’Edmundston entre dans l’histoire.

À sa première saison dans la Ligue de hockey junior des Maritimes, l’équipe du Madawaska remporte les grands honneurs des séries avec une victoire en six rencontres (4-2) face aux Mariners de Yarmouth.

La troupe dirigée de main de maître par Ryan Salvis a signé une victoire de 5 à 2, mardi soir au Mariners Centre, pour s’assurer de ce titre historique.

Liam Leonard, Gabriel Vanier, Logan Johnston, Alexandre Jacob (en double avantage numérique) et Kyle Ward (filet désert) ont inscrit les buts des champions de la saison 2017-2018.

Aaron Maillet et Brent Broaders ont assuré la riposte des perdants.

C’était évidemment la fête à Yarmouth, après cette belle victoire.

«C’est un feeling incroyable. Chaque fois qu’on peut mettre la main sur un trophée, c’est un sentiment d’accomplissement difficile à décrire», racontait le vétéran Kyle Ward.

«Les Mariners nous ont donné une bonne bataille, mais j’avais confiance dans notre groupe de gars. Tous les joueurs voulaient gagner. Même ceux qui avaient déjà remporté un championnat ont travaillé comme des forcenés durant toutes les séries. Mais nous n’avons pas encore terminé notre saison.»

Ward a marqué le dernier but de la série dans un filet désert, en plus de mériter le titre de joueur par excellence des éliminatoires.

Le numéro 17 est le seul joueur du Blizzard qui avait soulevé la coupe en 2015 avec les défunts Commandos de Dieppe.

«C’est la deuxième fois que je gagne ce trophée, mais c’est toujours aussi spécial», lance-t-il, avant de poursuivre les célébrations avec ses coéquipiers.

L’entraîneur-chef Ryan Salvis était plus calme, mais la satisfaction et la fierté se devinaient facilement dans sa voix.

«Les Mariners ont tout donné ce qu’ils avaient dans ce match. Malgré le pointage de 5 à 2, ce fut un match serré, un vrai match de séries. Nous avons eu quelques sueurs froides à certains moments, mais nous avons eu toute une performance de notre gardien Francis Asselin (il a réussi 35 arrêts sur 37 tirs)», raconte-t-il.

«Je dirais que dans l’ensemble, ce fut un bel effort d’équipe et nous avons accompli notre mission.»

Le pilote a tenu à rendre hommage à ses joueurs pour ce grand moment.

«C’est un groupe de gars très spécial. C’est incroyable de voir à quel point tout le monde est devenu proche au cours des dernières semaines. Nous avons eu une bonne saison, mais nous avons réellement commencé à jouer comme une vraie équipe durant les séries.»

Il s’agit d’un tout premier titre pour Salvis au niveau junior.

«Je n’ai jamais eu la chance de remporter un championnat durant ma carrière junior et c’est mon premier titre comme entraîneur. J’ai gagné trois championnats comme joueur, mais celui-là est le plus spécial. Je suis tellement fier de mes joueurs.»

Le Blizzard a obtenu le droit de représenter le circuit des Maritimes à la Coupe Fred Page (le championnat de l’Est du Canada), qui sera présenté à Ottawa, du 2 au 6 mai.

Edmundston devient la 9e équipe du Nouveau-Brunswick à participer à cette compétition depuis 1968, après les Hawks de Moncton (1986 et 1989), les Beavers de Moncton (1995), les River Rats du Restigouche (1998), les Tigres de Campbellton (2004), les Slammers de Woodstock (2006 et 2010, 2012) et les Commandos de Dieppe (2015).

Dès la fin du match, plusieurs messages de félicitations ont défilé sur les réseaux sociaux, dont ceux de Hockey Nouveau-Brunswick, des Tigres de Campbellton, du premier ministre provincial Brian Gallant et de Jean-François Damphousse, copropriétaire des défunts Commandos.