Le Titan cogne à la porte de la finale

Décidément, Ethan Crossman est en train de devenir l’homme des grandes occasions. Le numéro 27 a inscrit son troisième but gagnant des présentes séries à la 57e minute de jeu et le Titan d’Acadie-Bathurst a défait les Tigres de Victoriaville 2 à 1, mardi soir, devant 3097 spectateurs au Colisée Desjardins. C’est donc dire que les représentants d’Acadie-Bathurst pourront obtenir leur laissez-passer pour la finale dès mercredi soir, toujours dans les Bois-Francs.

Crossman, qui en était à un huitième but dans les séries, a également préparé le but de Liam Murphy (4e-AN) à mi-chemin en deuxième.

Evan Fitzpatrick a poursuivi son bon travail en bloquant 23 des 24 lancers des Tigres.

Mis à part un début de match couci-couça et un manque d’exécution en attaque à cinq, l’entraîneur Mario Pouliot était satisfait de la performance de ses joueurs.

«Ç’a été un match très serré, a révélé le pilote. Notre exécution et nos prises de décision n’étaient pas à leur mieux en premier, mais ça s’est replacé en deuxième. Nous avons alors joué avec plus d’urgence et d’intensité. Les gars ont encore été excellents en infériorité numérique, mais j’ai beaucoup moins aimé notre travail quand nous avions l’avantage d’un homme.»

L’entraîneur a évidemment vanté le travail du trio de Crossman qui a encore une fois été impeccable.

«Le trio de Crossman, Murphy et (Samuel) L’Italien a été très solide ce soir. Et quand nous avons pris l’avance en fin de troisième, nous nous sommes bien battus. J’ai aimé que nous n’ayons accordé que 24 lancers», a indiqué Pouliot.

Vincent Lanoue (3e) a été l’unique buteur des Félins.

Étienne Montpetit, bien que plus solide que lors des deux premiers duels, a néanmoins cédé deux fois devant 29 tirs.

Mario Pouliot a par ailleurs confirmé que Mitchell Balmas manquera également le match de mercredi.

«Il n’est pas prêt, a-t-il mentionné. De toute façon, il n’y a rien qui presse.»

Si un cinquième match s’avère nécessaire, il sera présenté vendredi au Centre régional K.-C.-Irving.

Victoire des Islanders

Au EastLink Centre de Charlottetown, un but de la recrue Brett Budgell à la 74e seconde la prolongation a permi aux Islanders de vaincre l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 3 à 2 devant 3456 spectateurs.

Les hommes de Jim Hulton parviennent ainsi à réduire l’écart 2-1 dans la série et ils auront l’occasion de créer l’égalité dès mercredi soir au même endroit.

Derek Gentile a mené l’offensive des Insulaires avec un but et une passe. Sullivan Sparkes a été l’autre buteur des Islanders.

Pour l’Armada, Rémy Anglehart a été le seul qui soit arrivé à tromper la vigilance du gardien Matthew Welsh qui a repoussé 37 tirs, dont sept du meilleur pointeur de la saison régulière Alex Barré-Boulet.

Émile Samson a fait face à 30 rondelles devant la cage de l’Armada.