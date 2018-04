Deux lutteurs acadiens en têtes d’affiche à Moncton et à Halifax

Éric Doucet et Marc Roussel, alias Markus Burke et Marko Estrada, disputeront deux combats importants en fin de semaine, à Moncton et à Halifax. - Archives

Éric Doucet et Marc Roussel, alias Markus Burke et Marko Estrada, seront parmi les têtes d’affiche de la plus spectaculaire fin de semaine d’activités de la Ultimate Championship Wrestling, une fédération de lutte basée à Moncton qui connaît une belle progression et dont la réputation dépasse largement le cadre des Provinces maritimes.

Les deux lutteurs acadiens affronteront dès jeudi deux lutteurs actuellement sous contrat avec la World Wrestling Entertainment (WWE), soit le champion du Royaume-Uni Peter Dunne et celui que ce dernier a détrôné pour le titre, son compatriote Tyler Bates. Doucet sera confronté à Dunne, alors que Roussel fera face à Bates. Le tout aura lieu au Club Lions de Moncton à compter de 19h.

Vendredi, à Halifax, les deux Acadiens seront cette fois-ci réunis sur le même ring en compagnie d’un autre Néo-Brunswickois Tyson Dux, de Miramichi.

Pour l’interprète de Markus Burke, ce week-end s’annonce épique.

«Ce match contre Dunne est probablement mon plus gros test en carrière, affirme le lutteur originaire de Campbellton. Je m’attends à un combat rude et agressif. Le surnom de Dunne est The Bruiserweight. Quand tu luttes contre lui, tu dois t’attendre à avoir mal. Ça va donc cogner dur et je suis prêt.»

«Le combat de vendredi sera également quelque chose parce qu’il va réunir ce que je considère les trois meilleurs lutteurs indépendants de tout le Canada. Les gens de Halifax sont chanceux d’avoir un tel match», ajoute Doucet, qui prendra part à une autre tournée internationale en juillet, cette fois-ci en Inde. Notons qu’au cours de la dernière année, Doucet a effectué des virées en Afrique du Sud (deux fois), en Angleterre (deux fois) et en Allemagne.

Roussel, qui est originaire de Le Goulet, se dit pour sa part fébrile à l’idée d’affronter Tyler Bates, jeudi soir. Il mettra d’ailleurs son titre de la UCW en jeu.

«Je suis vraiment content de lutter contre lui, dit-il. Je suis fan de ce gars-là. J’ai affronté Peter Dunne l’an dernier et Bates pratique un style similaire. Ce genre de match me permet de gagner de l’expérience et de la confiance. Je suis chanceux de ne pas avoir à trop me déplacer pour affronter des lutteurs de ce calibre.»

«J’ai également hâte à vendredi à Halifax. C’est un gala qui se veut pas mal leur Wrestlemania. Nous venons tous les trois du nord du Nouveau-Brunswick et nous nous sommes tous déjà affrontés, mais ce sera la première fois que nous serons tous les trois dans le ring en même temps», souligne l’interprète de Marko Estrada.

«Ça va être pas mal occupé pour moi dans les prochains mois. Je suis booké tous les week-ends jusqu’en septembre. Je vais me promener entre la NSPW et la UCW. En fait, j’ai annulé une date en mai (Gatineau) afin d’aller passer une semaine dans le Sud. J’ai besoin d’une pause», ajoute celui qui tentera par ailleurs de récupérer son titre de la NSPW le mois prochain contre l’actuel champion Benjamin Tull.

Le gala de jeudi télédiffusé sur Rogers

Le gala de jeudi coïncidera aussi avec la télédiffusion d’un premier gala de la Ultimate Championship Wrestling (UCW) sur les ondes de la chaîne Rogers.

«Il s’agit d’un pilote, révèle Éric Doucet, alias Markus Burke. La UCW a décidé de passer à l’étape supérieure et si tout va bien nous allons présenter six galas pendant l’année sur Rogers. Même que le dernier gala sera présenté en direct. Attendez-vous à quelque chose de très professionnel comme spectacle.»

L’animation du pilote a été confié à Kris Corey qui sera secondé par le lutteur American Patriot.

Notons toutefois que les matchs opposant Markus Burke à Peter Dunne, de même que Marko Estrada contre Tyler Bates, ne seront pas présentés sur Rogers. La raison est fort simple, la UCW n’a pu obtenir la permission de présenter des images du combat de Dunne et Bates qui sont sous contrat avec la WWE.

«Il faudra être au Club Lions pour les voir à l’oeuvre, affirme l’interprète de Markus Burke. Même qu’il s’agit probablement de la dernière fois que Dunne se produira sur la scène indépendante puisqu’il doit rejoindre sous peu officiellement la WWE sur une base régulière.

À noter par ailleurs que l’un des galas prévus sur les ondes de Rogers sera tourné lors du passage de la UCW à Shippagan le 18 juillet.