Le Titan en finale!

Jeffrey Viel, du Titan d'Acadie-Bathurst, a inscrit ses 10e et 11e buts des présentes séries, mercredi. - Archives

Quatre parties. Voilà tout ce dont le Titan a eu besoin pour obtenir son laissez-passer pour la finale. Mercredi soir, le capitaine Jeffrey Viel y est allé de ses 10e et 11e des présentes séries, en plus de préparer celui de Samuel Asselin (3e), et le Titan a complété le balayage en l’emportant 4 à 3 devant les Tigres au Colisée Desjardins de Victoriaville.

Le Titan n’aura mis que 14 rencontres pour atteindre la finale, lui qui a d’abord écarté les Saguenéens de Chicoutimi en six duels, puis le Phoenix de Sherbrooke en quatre petits matchs au deuxième tour.

Les représentants d’Acadie-Bathurst profiteront maintenant d’une pause de neuf jours en attendant que l’autre demi-finale ne connaisse un dénouement. Les Islanders de Charlottetown et l’Armada de Blainville-Boisbriand sont à égalité 2-2 dans leur série.

German Rubtsov (4e) a également trouvé le fond du filet pour le Titan. Noah Dobson et Antoine Morand ont été crédités de deux mentions d’aide chacun.

Maxime Comtois (4e), Félix Lauzon (3e) et Ivan Kosorenkov (4e) ont enfilé les buts des Tigres. Vincent Lanoue a obtenu deux passes.

Evan Fitzpatrick a empoché sa 12e victoire en 14 sorties en effectuant 37 arrêts. Étienne Montpetit a fait face à 29 rondelles dans le revers.

Mario Pouliot était évidemment fiers de ses hommes après la rencontre.

«Si tu m’avais dit avant la série que nous allions gagner en quatre…», s’est exclamé l’entraîneur sans terminer sa phrase.

«Tu ne gagnes pas une série en pensant à ça. Nous, ce que nous voulions c’était de continuer de s’améliorer en abordant ça match par match. D’accord, nous nous sommes un peu compliqués la vie en troisième, particulièrement en accordant un double avantage numérique aux Tigres, mais encore une fois les gars ont fait le travail. Notre jeu en désavantage numérique a d’ailleurs été l’un des éléments clés dans cette série. L’Italien, Ducharme, Viel, Rubtsov et Asselin, entre autres, ont été exceptionnels. Même chose pour les défenseurs. Ce n’était quand même pas une mince tâche de battre un gardien comme Étienne Montpetit en quatre matchs d’affilée. Chapeau aux joueurs», a ajouté Pouliot.

Pour le Titan, il s’agira d’une quatrième participation à la finale en 20 saisons d’histoire après celles de 1999, 2001 et 2002. Leur seule conquête de la Coupe du Président remonte toutefois à leur première tentative.

Les Islanders créent l’égalité

Au EastLink Centre de Charlottetown, les Islanders ont créé l’égalité dans l’autre demi-finale de façon on ne peut plus spectaculaire en défaisant l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 4 à 3 en prolongation.

Pour les hommes de l’entraîneur Jim Hulton, il s’agit d’une deuxième victoire de suite en surtemps après leur victoire de 3 à 2 mardi.

Cette fois-ci, c’est un but de Keith Getson (10e) à 5:13 en surtemps qui aura procuré le gain aux Insulaires qui tiraient pourtant de l’arrière 3 à 1 à mi-chemin au troisième vingt. Des buts de Derek Gentile (7e) et Sullivan Sparkes (4e) en l’espace de 47 secondes ont toutefois forcé la tenue d’une deuxième supplémentaire en autant de soirs.

La recrue Brett Budgell (5e), le héros de la veille, a réussi l’autre but des Islanders.

Drake Batherson (8e), Alexandre Alain (12e) et Thomas Éthier (5e) ont été les marqueurs de l’Armada. Cette série se poursuivra vendredi au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Matthew Welsh, encore une fois solide devant le filet des Islanders, a réalisé 34 arrêts. À l’autre bout, Émile Samson a cédé quatre fois sur seulement 26 tirs.