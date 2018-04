Titan: du travail quasi parfait

Les Saguenéens de Chicoutimi en six. Le Phoenix de Sherbrooke en quatre. Les Tigres de Victoriaville en quatre. Douze victoires en 14 matchs. Du travail quasi parfait. Du moins, du boulot vite fait, bien fait. Voilà comment se résume la présence du Titan d’Acadie-Bathurst en finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Pourtant, particulièrement chez nos voisins québécois, plusieurs «experts» croyaient dur comme fer que les hommes de Mario Pouliot ne parviendraient pas à passer au travers des Félins.

La principale raison évoquée était le premier trio des Tigres (Vitalii Abramov, Ivan Kosorenkov et Maxime Comtois), qu’on disait dans une classe à part, et le gardien Étienne Montpetit. Un mur qualifié, aussi bien dire, d’inébranlable.

Dès les deux premiers duels au Centre régional K.-C.-Irving, non seulement la première unité des minous des Bois-Francs n’est pas parvenu à faire la différence, mais Montpetit en a pris pour son rhume en concédant 12 buts.

À ce sujet, l’attaquant Samuel Asselin ne cache pas que lui et ses coéquipiers savourent pleinement la tournure des événements.

«C’est évident que nous avons lu ce qui a été écrit, dit-il. Mais c’est quelque chose que nous avons su passer par-dessus nous dès le départ de la série. C’est d’ailleurs pourquoi nous sommes si fiers d’avoir gagné et surtout d’avoir balayé (les Tigres).»

Trois éléments ressortent du lot au cours de cette série. L’efficacité des unités spéciales, la nette domination dans la période médiane et le brio d’Evan Fitzpatrick.

Bien qu’il ait inscrit un total de six buts en 18 avantages numériques, c’est surtout pendant qu’il se trouvait à court d’un homme (ou deux) que le Titan a été éclatant. Croyez-le ou non, les hommes de Mario Pouliot n’ont permis qu’un seul petit but en 18 infériorités numériques. C’est colossal comme statistique. Même qu’ils ont marqué deux fois pendant que les Tigres attaquaient en surnombre dans le premier match.

En ce qui concerne la domination du Titan au deuxième tiers, sachez qu’il a eu le dessus 9 à 1 au chapitre des buts marqués. Un monde de différence à comparer au premier vingt (avantage 5 à 4 pour Victoriaville) et à la dernière période (6 à 4 en faveur d’Acadie-Bathurst).

Enfin, Fitzpatrick a su réaliser les bons arrêts au bon moment, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,50 et un taux d’arrêts plus que respectable de ,921. À l’autre bout, Montpetit a déçu avec sa moyenne de 5,26 et son taux de ,865. À sa défense, il est vrai que les arrières des Tigres ont souvent laissé à lui-même le futur portier des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Questionné sur la qualité du travail accompli par les unités spéciales, Samuel Asselin explique le plus simplement du monde que tout repose sur la rapidité de l’équipe en général.

«Nous avons une formation avec beaucoup de vitesse, souligne-t-il. Chaque fois que nous avons une chance de mettre de la pression sur l’adversaire, nous le faisons. Ça fait en sorte que les autres équipes font des erreurs et nous sommes là pour en profiter.»

«Nous retirons effectivement une grande fierté de notre jeu défensif, signale à son tour Olivier Galipeau. Ça fait partie de l’identité de notre équipe. C’est la qualité de notre jeu défensif qui nous permet d’aller chercher du momentum et ainsi d’aller chercher des matchs. C’est un travail d’équipe où tout le monde se sacrifie, où tous les gars sont prêts à bloquer des tirs. Et puis, nous avons Fitzpatrick qui fait du bon boulot devant notre filet.»

Le Titan profite en ce moment d’une pause bien méritée pendant que les acteurs de l’autre demi-finale, l’Armada de Blainville-Boisbriand et les surprenants et rafraîchissants Islanders de Charlottetown sont à égalité 2-2.

«Il reste une très grosse étape à franchir» – Olivier Galipeau

Ils sont rares les hockeyeurs juniors qui ont l’occasion de boucler la boucle comme c’est le cas d’Olivier Galipeau. Déjà vainqueur de la coupe du Président en 2014 à sa saison recrue avec les Foreurs de Val-d’Or, le défenseur aura l’occasion de répéter l’exploit cette fois-ci à sa saison de 20 ans.

Sa bonne fortune est d’autant plus bonifiée qu’il est déjà assuré, à moins d’une blessure (ou d’une catastrophe), de devenir le recordman pour le plus de matchs éliminatoires en carrière. Il en totalise actuellement 77, soit un de moins que les meneurs Éric Bétournay et Danny Groulx, deux ex-porte-couleurs du Titan.

«Je ne crois pas qu’il y ait une meilleur façon de terminer mon parcours junior», mentionne Galipeau qui, cette saison, a déjà en banque un trophée Émile-Bouchard (meilleur défenseur) et une sélection au sein de la première équipe d’étoiles.

«Cela dit, il reste une très grosse étape à franchir et il va nous falloir redoubler d’ardeur. Parce que peu importe l’équipe que nous allons affronter, que ce soit l’Armada ou les Islanders, nous sommes garantis d’avoir une grosse formation devant nous en finale. Je ne crois pas que ça va finir cette fois-ci en quatre matchs», indique-t-il.

Le numéro 26, qui domine tous les défenseurs du circuit dans les présentes séries avec 15 points (4-11), est évidemment content d’être sur le point d’établir un nouveau record de ligue.

«C’est un bel honneur, dit-il. Ça va m’aider à me remémorer tous mes beaux souvenirs de mon parcours, que ce soit à Val-d’Or, à Chicoutimi et bien sûr ici avec le Titan. Ce record va représenter tous mes matchs et mes expériences vécues au cours de ma carrière.»

Dans les deux autres circuits de la Ligue canadienne de hockey, les records pour le plus de matchs éliminatoires sont détenus par Stan Drulia (OHL) et Shay Stephenson (WHL) qui ont respectivement pris part à 78 et 87 rencontres éliminatoires.