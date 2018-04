Boxe: Dominic Babineau rêve d’un titre mondial

Dominic Babineau a des objectifs on ne peut plus clairs et précis pour 2018. Non seulement il veut se battre souvent au cours des prochains mois, mais il souhaite aussi ardemment que l’été se terminera avec un match de championnat canadien pour la couronne des super-plumes.

En attendant, le boxeur de Richibucto Village complète sa préparation pour son match du samedi 5 mai, au Centre civique de Miramichi. Il n’a pas l’intention de trop laisser traîner les choses.

D’abord parce qu’il veut en mettre plein la vue à la population miramichoise qui n’a pas eu droit à de la boxe professionnelle depuis 1987. Mais, aussi, parce qu’il espère livrer un autre combat le 19 mai, soit deux semaines plus tard au Centre 200 de Sydney, au Cap-Breton.

Sauf qu’avant que ce deuxième duel ne soit confirmé, Babineau (8v, 1d, 6 K.-O.) doit s’assurer de terrasser rapidement le Mexicain Arturo Lopez (5v, 2d, 3n), son adversaire du 5 mai. Sur le plan médical, c’est la seule façon de ne pas être pénalisé entre deux combats aussi rapprochés.

«Il n’y a encore rien de garanti (pour Sydney), mais ça regarde comme quoi je pourrais affronter un autre Mexicain, Juan Jose Rodriguez. Mais comme je l’ai dit, il n’y a rien de certain. Ce que je sais, par contre, c’est que je me sens prêt pour un combat de championnat canadien», affirme l’Acadien âgé de 26 ans.

Pour le titre canadien, le clan Babineau rêve à être confronté à l’un de ces quatre boxeurs, soit l’Albertain Eric Taylor, l’Ontarien Josh O’Reilly, ou encore les Néo-Écossais Joey Laviolette et Kyle McNeil.

Selon Babineau, ils ont malheureusement tous décliné les invitations jusqu’ici. Il croit que ça va finir par débloquer.

«Mon père (Éric) m’a toujours dit que deux montagnes ne se rencontrent jamais. Mais deux hommes, par contre, finissent toujours par se rencontrer. J’ai confiance que nos chemins vont bientôt se croiser», dit-il.

«Pour moi, remporter un championnat canadien c’est seulement le début de quelque chose. Ce serait un beau début, mais mon véritable objectif est de devenir un jour champion du monde», souligne-t-il.

De son adversaire du 5 mai, Dominic Babineau dit en avoir assez vu pour comprendre qu’il n’est pas ce qu’on peut appeler une menace sérieuse.

«J’ai regardé un combat de lui sur YouTube et il a un style qui ressemble pas mal à celui de Laramie Carmona, le gars que j’ai battu à Bouctouche l’année passée. Il boxe avec la tête basse et il vise le coup de circuit à chacun de ses coups. C’est un bagarreur, un dur. Je vise de l’envoyer au tapis avant la fin de la quatrième ronde», révèle-t-il.

Mentionnons que la finale du gala du 5 mai mettra aux prises le champion canadien des poids moyens Nathan Millier (8v, 2d, 2n), d’Elsipogtog, qui sera confronté lui aussi à Mexicain, un certain Joaquin Murrieta (5v 6d, 3n). Le titre de Millier ne sera évidemment pas en jeu.

Cinq autres combats seront à l’affiche, dont un duel entre Annie Mazerolle (5v, 3d), de Saint-Ignace, et la Mexicaine Maria Jose Velis (1v, 4d). Il s’agit d’un deuxième face à face entre les deux boxeurs, l’Acadienne ayant eu le dessus par décision unanime il y a un an à Bouctouche.