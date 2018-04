Coupe Telus: les Flyers concluent leur tournoi avec une quatrième défaite

Les Flyers de Moncton ont complété leur ronde préliminaire avec une quatrième défaite en cinq rencontres après un revers de 5 à 1 devant les puissants Hounds de Notre-Dame, vendredi, au Championnat canadien de hockey midget AAA (coupe Telus).

Les Hounds complètent la ronde préliminaire avec un dossier impeccable de cinq victoires en autant de parties.

Ethan Ernst a mené la charge dans le camp des Hounds avec un but et deux passes. Brad Morrissey (1-1), Drew Englot, Quinn Schiemann et Luke Mylymok ont complété la marque.

Seul Yannic Bastarache, sur des passes de Patrick LeBlanc et Lukas Cormier, est parvenu à déjouer le gardien Aaron Randazzo.

Devant la cage des Flyers, Daniel Thompson et Brandon McKenna ont partagé le tâche.

Lors de cette ronde préliminaire, les Flyers ont également baissé pavillon devant les Cantonniers de Magog (4 à 1), les Hurricanes de Lethbridge (2 à 0) et les Nationals de Toronto (5 à 1). Leur seule victoire aura été face aux Wolves de Sudbury qu’ils ont battu 5 à 1.

Le défenseur Lukas Cormier, que plusieurs recruteurs voient parmi les 10 meilleurs espoirs du prochain repêchage de la LHJMQ, a continué de gagner des points aux yeux des recruteurs en y allant de deux buts et deux passes en cinq rencontres.

Deux hockeyeurs des provinces atlantiques évoluent pour les Hounds à ce tournoi, soit l’Insulaire Brad Morrissey, de Tignish, et David Doucet, de Baie-Sainte-Anne.

Les droits de Morrissey, âgé de 17 ans, appartiennent aux Islanders de Charlottetown qui en ont fait leur choix de 3e ronde (53e au total) en juin.

Pour ce qui est de Doucet, il ne sera éligible qu’en 2019 puisqu’il est né en 2003. Il y a toutefois des rumeurs qui circulent à l’effet que le jeune Acadien pourrait revenir à la maison et porter les couleurs du Moose du Nord à compter de cet automne.

Plusieurs grands joueurs ont évolué pour cette réputée école privée de la Saskatchewan au fil des ans, dont Vincent Lecavalier, Brad Richards, Sean Couturier, Jaden Schwartz, Russ Courtnall, Wendel Clark, Gary Leeman, Curtis Joseph, Rod Brind’Amour, Morgan Rielly, René Bourque et Scott Pellerin.

Ethan Crossman et Elijah Francis, du Titan d’Acadie-Bathurst, ont également déjà porté les couleurs des Hounds.