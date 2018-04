Coupe Telus: les Flyers ont «vécu une belle expérience»

Malgré quatre revers en cinq sorties, les joueurs des Flyers de Moncton rentrent au bercail la tête bien haute.

L’objectif de l’équipe en début de saison était de se rendre jusqu’au championnat canadien de hockey midget AAA (la Coupe Telus).

Le groupe de John DeCourcey peut donc dire mission accomplie.

Après avoir remporté le titre provincial et le championnat de l’Atlantique, Moncton a participé au tournoi national, qui se déroulait à Sudbury, en Ontario.

C’est avec un dossier de 1-4 que le groupe revient à la maison.

«On a vécu une très belle expérience. C’est sûr que ce n’est pas le résultat qu’on voulait, mais on a travaillé fort et on a donné tout ce qu’on pouvait», raconte le défenseur Lukas Cormier.

«C’était toutes des bonnes équipes et toutes les parties ont été serrées. On a quand même bien fait.»

L’attaquant Cole Cormier affirme que les Flyers ont très bien paru sur la grande scène nationale.

«C’est une expérience qu’on n’oubliera pas de notre vie, ça, c’est sûr», raconte celui qui devrait être choisi dans les trois premières rondes lors du prochain repêchage de la LHJMQ.

«On est quand même fiers d’être parmi les cinq meilleures équipes de hockey midget au Canada.»

Yannic Bastarache traçait également un bilan positif de cette belle aventure.

«Je suis quand même très content de notre performance. On a bien compétitionné et on ne s’est pas fait déclasser par personne. Nous avons donné un bon effort dans les cinq parties», raconte le numéro 11 des Flyers.

«Toutes les équipes qui étaient là ont un bassin de joueurs pas mal plus important que nous. Je pense que nous avons bien fait avec le groupe de jeunes qu’on avait. Il n’y a rien de facile quand on est rendu au niveau national. Avec un peu de chance, on aurait très bien pu jouer en finale dimanche soir.»

Les Flyers n’ont pas exactement tout renversé sur leur passage à Sudbury, mais n’ont jamais cessé de batailler.

Moncton a mal entrepris la compétition avec un revers de 4 à 1 contre les Cantonniers de Magog, les champions québécois, mardi. L’histoire a été similaire le lendemain, cette fois avec un échec de 2 à 0 face aux Hurricanes de Lethbridge.

Après ce petit but en deux rencontres, les champions de l’Atlantique ont rebondi de belle façon avec un triomphe de 5 à 1 sur les Wolves de Sudbury mercredi. Patrick LeBlanc a mené les opérations avec une récolte de deux buts et une passe.

Daniel Thompson a brillé devant son filet, stoppant 34 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Mais ce fut le seul moment de réjouissance pour les représentants de l’Atlantique.

Moncton allait subir deux revers par le même pointage de 5 à 1 jeudi, contre les Young Nationals de Toronto, et vendredi devant les Hounds de Notre Dame.

Malgré leur fiche peu reluisante, l’entraîneur-chef n’avait que de bons mots à l’endroit de sa troupe.

«Plusieurs des équipes présentes ici étaient plus imposantes physiquement et plus rapides que nous. Ce fut certainement un gros défi pour les gars de se mesurer à ces équipes», fait remarquer John DeCourcey.

«Les gars ont tout donné pendant toute la compétition. Je suis très fier d’eux. Ils ont bataillé dans chaque match et ils n’ont jamais reculé d’un pouce», ajoute-t-il.