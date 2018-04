Hockey balle: une petite ligue devenue grande à Moncton!

Petite ligue est devenue grande!

La ligue de hockey balle Goody’s va célébrer en grand son 10e anniversaire de fondation cet été.

Le circuit mis sur pied par l’ancien capitaine des Aigles Bleus et des Wildcats de Moncton, Christian Gaudet, a lancé ses activités avec une poignée de joueurs il y a une décennie.

Au cours des prochains mois, plus de 500 athlètes évolueront sur le ciment du Centre communautaire Crossman.

«Nous avons commencé avec trois équipes, et la saison dernière, nous avions plus de 50 équipes dans nos ligues d’initiation jusqu’aux ligues pour adultes. Nous avions même une ligue pour femmes», note le porte-parole du circuit, Cameron Penney.

«Notre ligue pour hommes ne cesse de grandir. Nous avons par exemple 12 équipes dans la division B et une équipe est en attente pour une place. La majorité des joueurs et joueuses adorent l’esprit de camaraderie et nous sommes fiers d’avoir une ligue axée sur le talent et les habiletés et non sur le jeu physique», ajoute-t-il.

Plusieurs noms connus devraient évoluer dans la division élite cet été.

On peut mentionner les noms de Patrice Cormier, qui évolue toujours avec le Moose du Manitoba, le club-école des Jets de Winnipeg, dans la Ligue américaine de hockey, et celui du défenseur Philippe Myers, qui cogne aux portes de la LNH avec les Flyers de Philadelphie.

Plusieurs joueurs du Blizzard d’Edmundston, dont Alexandre Bernier, Alexandre Jacob, Kyle Ward et plusieurs autres, devraient également chausser les espadrilles durant la saison estivale.

Des joueurs des Aigles Bleus (Joey Richard) et des anciens du Bleu et Or (Adrien Lemay, Marc-André Côté, Ian Girard, Mathieu Bétournay) ou des ex-Wildcats (Stephen Johnson) devraient aussi être de la partie.

Et il y a aussi les plus jeunes qui se présentent de plus en plus grand nombre à l’aréna Kay.

«Nos programmes d’initiation et de prénovice sont devenus très populaires», mentionne Christian Gaudet.

«Nous croyons qu’il s’agit d’une façon moins intimidante de commencer à jouer au hockey. Nous éliminons l’aspect du patin, donc les jeunes n’ont qu’à se concentrer sur leurs passes, leurs tirs, la course ainsi que sur leur positionnement», ajoute l’athlète originaire de Memramcook.

La ligue de hockey balle Goody’s est également de plus en plus présent dans la communauté du Grand Moncton.

L’organisation a notamment récolté près de 10 000$ pour l’organisme Pro-Jeunesse en organisant différentes activités au cours des dernières années.

«Nous avons eu des invités de marque comme Philippe Myers et le constable Luc Basque qui sont venus parler de l’impact de l’intimidation, des drogues et de l’alcool à nos jeunes», indique Christian Gaudet.

On peut obtenir plus d’informations en consultant le site officiel du circuit à l’adresse www.goodysballhockey.com.