Lee Wesselius garde son titre au 15 km de Grande-Digue

La 13e présentation de la populaire course du 15 km de Grande-Digue a répondu aux attentes, samedi, en accueillant pas moins de 200 coureurs. Lee Wesselius, originaire de River Glade, a réussi à conserver son titre du côté des hommes alors que, chez les femmes, Sacha Hourihan a pris la première place.

Wesselius a amélioré de 33 secondes son temps de l’an dernier en finissant en 50m32s, sans toutefois battre le chrono record de 2016, établi par Matthew McNeil, en 46m55s.

«C’était difficile», explique Lee Wesselius à la fin de la course. Ayant subi une légère blessure peu de temps avant le jour de l’événement, il était conscient qu’il ne serait pas à 100%.

Le double champion a eu certaines difficultés lors du parcours.

Les trois premiers arrivés dans la catégorie du 5 km sont Maxime Aubé, de Dieppe (troisième), Vincent LeClair, de Balmoral (premier), et Josianne Guay, d'Edmundston (deuxième).

«J’ai commencé un petit peu trop vite. J’ai ralenti un petit peu au septième kilomètre et j’ai continué avec juste la mentalité de finir premier. Je pensais que j’aurais pu courir de deux à trois minutes plus vite que ça», a laissé entendre Lee Wesselius.

Du côté féminin, Sacha Hourihan, de Southfield, au nord de Saint-Jean, a terminé huitième au classement général avec un temps de 57m43s. Elle est la seule femme dans le top-10.

Rochelle Johnston et Anouk Pelletier, toutes deux de Moncton, ont respectivement terminé en deuxième et troisième positions chez les femmes, leur donnant la treizième et quatorzième places du classement général.

Raymond Caissie, de Richibouctou-Village, a réussi à aller chercher la 17e position au total avec un temps de 1h04m24s, mais il a fini premier dans sa catégorie, soit celle des 70 ans et plus.

Du côté du 5 km, l’Aigle Bleu Vincent Leclair l’a emporté.

«Je reviens d’une blessure, alors c’était une belle manière de revenir à la course à pied», explique le jeune homme originaire de Balmoral, près de Campbellton.

Le directeur de l’événement, Kris Dupuis, est très satisfait de cette épreuve, qu’il qualifie de «grand succès».

«Il y a eu 305 participants, dont à peu près 200 dans le 15 km, une quarantaine de marcheurs et de 75 à 80 dans le 5 km», a-t-il dénombré, une augmentation considérable en comparaison à l’édition précédente.

Il n’y a pas eu de record, mais Kris Dupuis n’en est pas surpris.

«Les coureurs ont dit que c’était très humide et, dans le dernier kilomètre, ils avaient le vent dans la face. Ce n’était pas idéal pour les temps rapides, mais c’était une belle course.»

La grande participation de cette année encourage M. Dupuis à relever le défi en 2019.

«On revient en force l’an prochain», a-t-il assuré.