Coupe Fred Page: le Blizzard a «faim de victoires»

Les joueurs du Blizzard d’Edmundston ont encore faim. En fait, Ryan Salvis et son groupe sont une véritable bande de gloutons. Non rassasiés avec les titres de la saison et des séries de la Ligue de hockey des Maritimes en 2017-2018, ils ont encore de la place pour un petit dessert. Une petite Coupe Fred Page avec une tasse de thé feraient parfaitement l’affaire.

«Nous en avons parlé un peu et je pense sincèrement que les gars ont encore faim pour des victoires», affirme l’entraîneur-chef du Blizzard.

«Pour la première fois de la saison, nous sommes les négligés. C’est quelque chose de nouveau pour nous et les gars veulent prouver que nous appartenons à l’élite.»

Les Canadians de Carleton Place (2e), les Senators junior d’Ottawa (7e) et le Collège français de Longueuil (15e) se retrouvaient tous devant le Blizzard (19e) à la fin de la saison régulière au classement canadien.

«À ce point de la saison, je pense qu’on peut lancer les classements par la fenêtre. Ce sera l’équipe qui sera la mieux préparée et la plus concentrée sur ce qu’elle veut accomplir qui aura le plus de succès», avance Ryan Salvis.

Selon lui, ses joueurs auront le couteau entre les dents en débarquant de l’avion mardi.

«Nous avons donné quelques jours aux joueurs pour célébrer, mais nous avons tenu quelques bonnes séances d’entraînement depuis notre retour sur la glace. Je pense que les jeunes sont heureux, ils sont excités par ce qui s’en vient.»

Sauf que la formation acadienne aura besoin de tout son petit change pour passer à travers des grosses équipes de hockey.

«Ça va être du hockey vraiment rapide. Toutes les équipes que nous allons affronter sont les meilleures de leur ligue. Ça va être un gros défi, mais nous avons hâte de nous y attaquer et de voir où l’on se situe par rapport aux meilleures équipes au pays», souligne-t-il.

Pour le Blizzard, la clé du succès sera de rester fidèle à la personnalité de l’équipe.

«Nous devons trouver une façon de nous améliorer et de progresser à mesure que le tournoi va avancer. En terme de plan de match, nous ne changerons pas grand-chose à notre approche. Nous allons garder la même recette qui nous a permis d’avoir du succès pendant toute la saison», soutient Salvis.

Le message que l’entraîneur livrera à ses joueurs sera donc fort simple.

«Je vais surtout leur dire d’apprécier le moment présent et l’expérience qu’ils sont en train de vivre. Ce sera une très grosse semaine pour tout le monde, mais en même temps, les gars vont vraiment s’éclater. C’est pour des événements comme ça qu’ils jouent au hockey.»

Pour les joueurs, l’enjeu sera double puisque plusieurs voudront impressionner la légion de recruteurs qui seront sur place.

«Nous avons des jeunes qui cherchent encore leur chance au niveau junior majeur et des joueurs plus vieux qui sont à la recherche d’un endroit pour jouer au niveau collégial ou universitaire. Ils auront tous droit à une belle visibilité durant ce tournoi.»

L’équipe à battre demeure Carleton Place puisque les Ontariens ont été champions (2014, 2015 et 2016) ou finalistes (2017) lors des quatre dernières campagnes.

Ils ont acquis le titre de 2015 avec une victoire (en prolongation) contre les Commandos de Dieppe.

Les Bearcats de Truro sont la dernière équipe des Maritimes à avoir remporté la coupe, en 2013.