David Doucet: bon comme Patrice Bergeron, connu comme Yvon Durelle

Pour la grande majorité d’entre vous, le nom de David Doucet ne vous dit probablement rien. Mais attention, ça ne saurait tarder avant qu’il ne se retrouve sur toutes les lèvres des amateurs de hockey du Nouveau-Brunswick. En fait, l’avenir de ce jeune attaquant est tellement rempli de promesses qu’il s’en trouve déjà pour croire qu’il deviendra la plus belle révélation sportive à nous venir de Baie-Sainte-Anne depuis un certain Yvon Durelle.

Doucet, qui a célébré son 15e anniversaire de naissance le 14 mars, vient de remporter le championnat canadien midget AAA avec la formation des Hounds de Notre Dame, une école privée de la Saskatchewan qui en était à la cinquième conquête de la Coupe Telus de son histoire.

Il a été blanchi de la feuille de pointage, mais il ne faut pas oublier qu’il était l’un des deux seuls joueurs nés en 2003 dans l’alignement.

Il est quand même devenu le premier Néo-Brunswickois à apposer son nom sur la Coupe Telus depuis Bryce Milson, de Miramichi, également avec les Hounds en 2009. Milson, un ancien du Titan d’Acadie-Bathurst, a d’ailleurs joué un petit rôle dans la présence de Doucet chez les Hounds.

C’est après une bonne discussion avec l’un de ses bons amis, Brandon Milson (le frère de Bryce), que Doucet a opté pour l’exil. Il lui a bien sûr fallu également convaincre sa famille.

«Je cherchais un endroit où je pourrais améliorer mon anglais et mon hockey, tout en étudiant dans la meilleure école possible. Brandon m’a alors parlé de Notre Dame, où son frère Bryce a joué», raconte le jeune Acadien.

Encore d’âge bantam, c’est justement à ce niveau de jeu que Doucet a évolué la majeure partie de cet hiver. Il en était d’ailleurs le capitaine. Avec les Hounds bantam, une formation relativement faible, Doucet a inscrit 12 buts et 21 points en 29 rencontres. Il a ajouté deux mentions d’aide en cinq parties avec les Hounds midget.

«Quand l’équipe midget avait des blessés, on me faisait signe. Puis, pendant la pause scolaire de mars, j’étais à Baie-Sainte-Anne quand l’équipe a appelé à la maison pour me demander si je voulais me joindre à elle pour le championnat midget de l’Ouest. Et après le tournoi que nous avons gagné, l’entraîneur (Devan Praught) m’a dit que j’allais également accompagner l’équipe à la Coupe Telus. Pour moi, c’était une belle promotion», affirme-t-il.

Listé à 5 pieds 8 pouces et 163 livres, David Doucet devrait normalement atteindre le cap des 6 pieds à sa majorité. Tant son père (Marc) que ses oncles mesurent tous 6 pieds ou plus.

«Je viens d’une famille de sportifs. Mon oncle Colin a déjà joué au volleyball sur la scène nationale, alors qu’un autre de mes oncles, Luc, était un excellent joueur de baseball. Mon but est de faire carrière dans le hockey. Ç’a toujours été mon rêve. Je veux être connu comme Yvon Durelle dont je connais l’histoire», mentionne-t-il.

«Je veux devenir un attaquant capable de bien jouer dans toutes les zones. Je veux être bon à l’attaque, en défensive, je veux apprendre à bloquer des lancers, je veux être bon dans tout. Je veux être un joueur comme Patrice Bergeron», indique celui qui adore également Sidney Crosby.

Doucet a aussi comme objectif de se tailler une place au sein d’Équipe Nouveau-Brunswick en vue des Jeux du Canada qui auront lieu à Red Deer en février 2019. En attendant, il mijote de travailler sur tous les aspects de son jeu afin d’arriver fin prêt pour la prochaine campagne qui s’annonce d’autant plus importante qu’il sera l’un des principaux espoirs du repêchage de la LHJMQ en juin 2019. Il n’a cependant pas encore décidé s’il allait prendre la route du junior majeur ou encore de la NCAA.

«Je réfléchis actuellement à tout ça, dit-il. Je dois aussi me trouver un agent dans les prochains mois. Mon père travaille actuellement là-dessus.»

Un joueur au grand potentiel

L’entraîneur des Hounds de Notre Dame, Devan Praught, croit beaucoup au potentiel de David Doucet.

«David est un jeune qui nous a fourni de solides minutes tout au long de la saison quand nous l’avons rappelé comme joueur affilié. C’est un bon patineur qui voit bien le jeu et qui compétitionne dans chacune de ses présences sur la glace», souligne Praught, qui a évolué avec le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard au milieu des années 2000.

«Il possède aussi un bon lancer et je crois sincèrement qu’il va être l’un de nos bons producteurs de points la saison prochaine. C’est excitant de le voir se développer. Il a assurément le potentiel pour jouer au hockey à un niveau élevé», ajoute Praught.

N’en déplaise à ce dernier, le jeune Doucet avoue candidement n’avoir pas encore décidé avec quelle équipe il évoluera à compter de cet automne.

«J’ai trois options. Je peux revenir avec Notre Dame, me joindre à la Newbridge Academy (en Nouvelle-Écosse) ou encore revenir à la maison pour jouer avec le Moose du Nord. J’aimerais prendre ma décision avant la fin des classes en juin. Ce que je veux, c’est de jouer avec l’équipe qui me permettra le plus de m’améliorer», affirme David Doucet.