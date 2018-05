Football scolaire: des visages connus de retour avec les Olympiens

Jonathan Diodati et Serge Bourque reprennent du service. Après une année loin des terrains de football, les deux comparses rentrent au bercail avec les Olympiens de l’école l’Odyssée de Moncton.

La seule différence, c’est qu’ils ne seront plus entraîneurs-chefs, mais serviront plutôt de bras droit (et gauche?) au pilote Chris Kennedy, qui se dit emballé de pouvoir compter sur deux hommes de football aussi expérimentés.

«Je suis resté en contact avec les deux et je suis vraiment excité de les revoir avec nous. Ils vont vraiment nous aider du côté de l’offensive. L’an passé, on avait de la misère à bouger le ballon et c’est certain qu’avec toute leur expérience, ils vont nous aider de ce côté», affirme-t-il.

Avec le retour des deux entraîneurs, Kennedy sera responsable de la défensive des Olympiens. Diodati sera coordonnateur de l’offensive, alors que Bourque se chargera de la ligne offensive.

Après une saison exceptionnelle en 2016 (l’équipe a atteint la demi-finale du circuit de football scolaire), l’Odyssée a vécu une période de transition en 2017, s’inclinant au premier tour des séries devant les Highlanders de l’école Bernice-MacNaughton, après une campagne de 3-4.

«Cette saison, nous avons plusieurs joueurs en 11e et 12e année et on espère avoir une équipe très compétitive, mentionne celui qui gravite autour de l’équipe depuis 2005. C’est certain qu’on vise les séries. Le but est toujours le championnat, mais ça dépend des jeunes qui vont arriver au camp en août.»

Parmi les joueurs à surveiller cette saison, mentionnons le quart-arrière Devin Niles (11e), le secondeur André Hyslop (12e), le demi défensif Dominic LeBlanc, ainsi que les joueurs de ligne Déo Précieux (12e) et Gabriel Gagné (11e).

Joint en soirée, Jonathan Diodati s’est dit comblé de revenir à ses anciennes amours.

«Je m’ennuyais beaucoup du football et des jeunes. J’ai réalisé que c’était un gros manque dans ma vie», avoue celui qui a passé quatre saisons derrière le banc des Olympiens et quatre comme entraîneur chez les Matadors de l’école Mathieu-Martin.

Le rôle des deux vétérans pilotes est déjà bien défini à l’Odyssée.

«Quand nous étions entraîneurs-chefs, on s’est éloigné un peu de l’enseignement et de la conception des jeux. On veut revenir à ça. On va avoir tout un personnel d’entraîneurs. C’était impossible de dire non.»

Un autre ancien entraîneur des Olympiens, Mario Collette, sera également de retour dans le groupe.

Avec tout ce beau monde, Jonathan Diodati affirme qu’une place parmi les quatre meilleures équipes du circuit scolaire est très réaliste.

«Ce sont les jeunes qui vont donner le ton à la saison. On a perdu le meilleur joueur offensif de l’histoire de l’Odyssée (Benoît Cormier, qui s’est joint aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier), mais ça va être mon boulot de le remplacer, de former d’autres receveurs.»