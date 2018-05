Sophie Poitras, une fine lame de l’épée

par Camille Turbide, stagiaire

Être 14e au Canada à l’âge de 14 ans, c’est possible? Oui, si on s’appelle Sophie Poitras, escrimeuse du Club Damoclès de Fredericton.

Sophie s’est taillé une place parmi les meilleures du classement national de la Fédération canadienne d’escrime à l’épée féminine chez les moins de 15 ans, lundi.

Étoile montante dans son sport au Canada, elle enfile les victoires tournoi après tournoi. Sa famille et à ses proches ont espoir de la voir atteindre de grands sommets dans les prochaines années.

La jeune femme originaire de Fredericton compétitionne principalement dans deux catégories, soit des moins de 15 ans et des moins de 17 ans. Elle a manipulé le fleuret pendant près de deux ans pour ensuite se tourner vers l’épée, qui lui convient beaucoup mieux.

«C’est plus libre que le fleuret. On a moins de règlements. Par exemple, on peut toucher partout sur le corps, alors qu’au fleuret c’est seulement le tronc», explique-t-elle.

Son entraînement consiste en trois séances par semaine, avec parfois des camps préparatoires à Saint-Jean, puisqu’elle fait partie de l’équipe provinciale.

Ce qui est particulier dans son cas, c’est qu’elle est la seule fille à performer à ce niveau au Nouveau-Brunswick.

«Au club, on est seulement deux filles, ce qui fait que je suis habituée de me battre contre des gars, souvent plus vieux. Parfois, je compétitionne aussi chez les moins de 20 ans. Ça m’aide vraiment parce qu’ils ont beaucoup d’expérience», ajoute le jeune épéiste.

On pourrait penser que ça rend les choses plus difficiles, mais en réalité, c’est le fait d’être obligé d’affronter des garçons qui lui permet d’augmenter son habileté.

«C’est une bonne expérience, car ça m’aide à développer des nouvelles stratégies», lance-t-elle.

Ce que Sophie aime particulièrement de l’escrime, c’est qu’«il te faut une bonne stratégie pour gagner, parce que c’est autant physique que mental».

C’est en travaillant sur l’aspect stratégique de son jeu qu’elle s’est mise à gagner.

« Au début, ce sont des amis de la famille qui m’ont initié à l’escrime. Les deux premières années, je ne gagnais rien. Puis j’ai pris de l’expérience et j’ai commencé à comprendre comment analyser mes adversaires», spécifie celle qui en est à sa cinquième année au sein du club Damoclès.

Cette saison, Sophie compte déjà plusieurs victoires, tant au Québec qu’au Nouveau-Brunswick. On parle de trois médailles d’or, trois d’argent et une de bronze, sans oublier le prix Rick Gosselin, décerné au gagnant de la catégorie épée mixte lors du Championnat provincial d’escrime de Saint-Jean. Elle est d’ailleurs la première fille à le remporter.

Son exploit le plus important est sans aucun doute sa médaille d’or au Championnat provincial des jeunes du Québec, le 14 avril. À ce tournoi, elle a réussi à s’emparer de la première place dans la catégorie des moins de 15 ans et de la troisième chez les moins de 17 ans. Cette performance l’a d’ailleurs fait grimper de trois rangs au classement canadien.

«Lorsque je vais au Québec, je peux avoir des compétitrices dans ma vraie catégorie», lance-t-elle.

La mère de Sophie, Giselle Goguen, admire le talent de sa fille.

« C’est sûr qu’on est très fière de Sophie, insiste-t-elle. C’est toujours bon que les escrimeurs puissent faire des compétitions hors province, parce qu’ils rencontrent des gens avec qui ils n’ont jamais escrimé. Surtout au Québec, c’est un sport très populaire. Donc quand nos jeunes performent là-bas, ça nous rend encore plus fiers.»

Pour Sophie, le rêve olympique n’est pas inexistant, mais ce n’est pas son premier objectif.

«Présentement, je veux seulement continuer à pratiquer l’escrime jusqu’à ma 12e année et si j’ai la chance, j’aimerais bien en faire à l’université», indique-t-elle, en ajoutant qu’avant de penser aux Jeux olympiques, elle devra tenter d’obtenir sa place sur l’équipe canadienne.