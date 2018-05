Aigles Bleues: Marc-André Côté relève le défi

C’est finalement un visage bien connu qui va succéder à Denis Ross derrière le banc de l’équipe féminine de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Avec la nomination de Marc-André Côté, le Bleu et Or mise sur le changement dans la continuité.

Le nouvel entraîneur l’admet d’entrée de jeu: il ne tentera pas de réinventer le bouton à quatre trous. Il a clairement l’intention de poursuivre dans la veine de son prédécesseur en terme d’approche et de style de jeu, tout en apposant son sceau et sa personnalité sur son équipe.

«J’ai pas mal tout vécu comme joueur. Toutes ces choses-là vont m’aider à faire la transition. C’est certain qu’il va y avoir une certaine rigueur, mais en même temps, je vais être juste. Tout le monde va avoir les mêmes chances», explique-t-il.

«Côté style de jeu et philosophie, il va y avoir une certaine continuité. Des petits détails vont changer. Mais ce sera encore une équipe qui aura un style de jeu rapide. On va encore être continuellement dans la face de l’adversaire.»

Ses adjoints seront Luc LeBlanc, qui a déjà dirigé les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud et les Predators de Cap-Pelé (junior B), de même que l’ancienne joueuse du Bleu et Or Marie-Pier Corriveau.

«Le gros défi sera de s’assurer que tout le monde arrive en forme en septembre. Je pense que les filles ont une certaine confiance en moi et je dirais que la plupart des filles ont déjà une bonne relation avec moi», avance le nouvel entraîneur-chef du Bleu et Or.

Côté était entraîneur adjoint à l’U de M depuis cinq saisons sous Denis Ross. Il avait auparavant occupé le même poste chez les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe en 2012-2013.

Il a aussi porté les couleurs de l’équipe universitaire masculine durant cinq saisons, soit de 2008 à 2013.

«J’ai accepté ce défi par passion pour le hockey. Je suis fou du hockey depuis que j’ai 5 ans. Je ne m’ennuie pas de jouer, mais j’ai attrapé la piqûre du coaching. Je ne garde plus les parties de la même façon à la télévision et je ne pense pas de la même façon», assure-t-il.

«J’ai eu la chance d’avoir de très bons entraîneurs au fil des ans, des gens comme Guy Boucher dans le midget, Réal Paiement avec le Titan ou Éric Lavigne. Ils m’ont permis de me forger une identité et une philosophie comme entraîneur.»

Côté sait que les attentes seront grandes, mais il se dit prêt à faire face à la musique.

«On a encore un très bon noyau de joueuses et on est pas mal content du recrutement que nous avons fait. Je pense qu’on va avoir une bonne équipe équilibrée. L’idéologie reste la même, on vise le championnat du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) et un championnat national.»

La cuvée 2018 des recrues va comprendre les gardiennes Mélika Florent et Audrey Berthiaume, les arrières Émilie Lalancette, Brianna Stewart et Cassandra Call, de même que les attaquantes Isadora Quirion, Aude Massé et Kiana Verbiwski.

Côté devient donc le huitième entraîneur de l’équipe de l’U de M, après Denis Ross, Rhéal Bordage, Joanne Vautour, Nadine Jaillet, Ricky Babineau, Harold Caissy et Marc Poirier.