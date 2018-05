«Ça change ta vie» – Michael Ward

De son propre aveu, Michael Ward est un brin jaloux de Marc-André LeCouffe. Après tout, combien de joueurs peuvent se vanter d’avoir l’occasion de remporter la Coupe du Président devant sa famille, ses amis et les gens de son coin de pays.

Ward a remporté le trophée avec les MAINEiacs de Lewiston en 2007. Un souvenir impérissable qu’il n’oubliera pas de sitôt.

«J’y pensais justement l’autre jour, dit-il. Ce sont tellement des beaux souvenirs. Tout est encore frais à ma mémoire. C’est incroyable ce que nous avons vécu ce printemps-là. Nous avions gagné les séries en remportant 16 de nos 17 matchs.»

À l’instar du Titan, les MAINEiacs étaient un club avec beaucoup de profondeur. C’était d’ailleurs la principale qualité du club. Parce que sur papier, les grands favoris étaient les Screaming Eagles du Cap-Breton avec les Luc Bourdon, Ondrej Pavelec, James Sheppard, Jean-Claude Sawyer, Dean Ouellet, Cam Fergus, Robert Slaney, Chris Culligan, Oskars Bartulis et Paul McIlveen. Un club paqueté que les Foreurs de Val-d’Or, menés par Brad Marchand, Kristopher Letang et Mathieu Roy, ont éliminé en demi-finale au terme d’une série de sept matchs.

«Nous n’avions pas vraiment de superstars dans l’équipe, à part peut-être David Perron et Jonathan Bernier, mais nous avions de la profondeur. Et puis nous avons eu la chance d’affronter des Foreurs qui étaient pas mal fatigués de leur série contre le Cap-Breton. Mais ce qui a vraiment fait la différence dans ces séries, par contre, je dirais que c’est notre entraîneur Clément Jodoin. Quel entraîneur nous avions. Tous les gars qui ont joué pour lui te le confirmeront», raconte le hockeyeur de Shippagan.

Selon Ward, l’impact d’une finale va bien plus loin que la conquête de la Coupe du Président ou une participation au tournoi de la Coupe Memorial.

«Dans mon cas, par exemple, ça m’a permis de me faire repêcher par une équipe de la Ligue nationale. On s’entend qu’avec une saison d’aucun but et sept passes, je n’avais pas les chiffres pour me faire normalement repêcher. Mais parce que les recruteurs ont eu la chance de me voir jouer beaucoup plus, ça m’a ouvert les portes. Prendre part au tournoi de la Coupe Memorial, ça change ta vie. Quand tu as l’occasion d’y prendre part, ne rate pas ta chance», confie-t-il.

Si Michael Ward avait un conseil à donner à Marc-André LeCouffe, ce serait de continuer à faire ce qui lui a permis de se rendre là où il est en ce moment.

«Qu’il ne change rien parce que ça semble fonctionner, dit-il. À ce que je sache, le Titan vient de remporter ses deux dernières séries en quatre matchs consécutifs. Marc-André et ses coéquipiers ont juste à continuer à donner tout ce qu’ils ont.»

Une reprise du printemps 2017

Pour plusieurs partisans des deux équipes, cette finale se veut ni plus ni moins une reprise de la série de deuxième ronde qui avait opposé les deux formations le printemps dernier. Rappelons que les hommes de Joël Bouchard avaient triomphé en sept matchs.

Une série en trois temps qui avait d’abord vu l’Armada prendre les devants 1-0 en malmenant le Titan 6 à 2 en lever de rideau.

La troupe de Mario Pouliot a par contre rebondi avec brio en signant des victoires de 4 à 3, 4 à 1 et 7 à 2 pour prendre l’avance 3-1.

Acculé au pied du mur, l’Armada, mené par Alex Barré-Boulet, avait complètement dominé les trois dernières rencontres en triomphant 5 à 1, 4 à 1 et 7 à 1. À lui seul, Barré-Boulet avait inscrit quatre buts et cinq passes lors de ces trois gains.

Cela dit, il ne reste plus que huit joueurs dans le camp du Titan qui étaient là il y a un an, soit les arrières Adam Holwell, Noah Dobson et Elijah Francis, ainsi que les attaquants Jeffrey Viel, Antoine Morand, Jordan Maher, Samuel L’Italien et Cole Rafuse.

Dans le camp de l’Armada, on retrouve encore 11 éléments de la saison dernière. Outre Barré-Boulet, on y note les avants Alexandre Alain, Anthony Poulin, Alexander Katerinakis, Joël Teasdale, Thomas Éthier et Rémy Anglehart, de même que les défenseurs Michael Kemp, Antoine Crête-Belzile, Pascal Corbeil et Tobie Paquette-Bisson.

Les deux premières parties de la série seront disputées au Centre d’excellence Sports Rousseau, vendredi et samedi. Les deux équipes s’affronteront ensuite au Centre régional K.-C.-Irving, mardi et mercredi. À noter que ces deux matchs sont déjà à guichets fermés.

Si nécessaire, le match numéro cinq suivra à Blainville le vendredi 11 mai. Les sixième et septième duels, toujours si nécessaire, auront lieu les 13 (Bathurst) et 15 mai (Blainville).