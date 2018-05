Finale de la LHJMQ: le Titan affrontera l’Armada

L’Armada de Blainville-Boisbriand a sonné les Islanders de Charlottetown avec deux buts rapides au premier vingt, mardi, gagnant le match 6 à 1 et la série en sept matches, accédant ainsi à la ronde ultime du circuit Courteau.

L’adversaire en finale sera le Titan d’Acadie-Bathurst, qui a balayé Victoriaville en demi-finale. L’Armada voudra se reprendre pour le balayage subi en finale l’an dernier, contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les deux premiers matchs de la finale auront lieu au domicile de l’Armada, vendredi (20h) et samedi (20h). La série se déplacera ensuite à Bathurst pour les matchs trois et quatre mardi (19h30) et mercredi (19h30).

Les billets pour les deux premières parties de la finale disputées à Bathurst ont d’ailleurs tous déjà trouvé preneurs.

Si un cinquième match est nécessaire, il aura lieu à Blainville-Boisbriand, le vendredi 11 mai, à 20h.

Alexandre Alain a brillé avec un tour du chapeau, mardi. Il a marqué pas moins de 16 fois depuis le début des séries.

Samuel Bolduc, Alex Barré-Boulet et Drake Batherson ont été les autres buteurs du club local.

Bolduc a porté le premier coup avec un tir des poignets de la ligne bleue, à 4:25. Joël Teasdale voilait la vue de Matthew Welsh.

Barré-Boulet a fait mal aux visiteurs en rappliquant 39 secondes plus – en désavantage numérique, au grand désarroi des Islanders. Une savante passe à lui-même contre la bande a mené à un deux contre un avec Alain. On pensait que ce dernier avait enfilé l’aiguille, mais la touche finale est venue de Barré-Boulet.

Anthony Poulin avait été puni pour accrochage, à 4:46.

Ébranlant encore plus Charlottetown, Alain a signé un doublé en 1:03, au tout début du deuxième engagement. Il n’y avait que 38 secondes d’écoulées quand, du cercle droit, il a converti sur réception une passe de Pascal Corbeil. Peu après, c’est de l’enclave qu’il a porté le score à 4-0.

Membre du quatrième trio, Liam Peyton a réussi le seul but des Islanders à 5:40 en deuxième période. Anthony Poulin voulait libérer le devant du but mais la rondelle s’est heurtée à Aleksi Anttalainen, puis Peyton a tiré profit d’une rondelle libre.

Dans le clan des Maritimes, l’espoir a toutefois été de courte durée, Alain complétant un triplé à 10:05, en période médiane.

Batherson a fait 6-1 à 15:45 au deuxième tiers. Teasdale a obtenu une courte échappée avant de repérer Batherson qui s’amenait avec fougue, dans l’enclave.

Welsh a bloqué 34 tirs, tandis qu’Émile Samson a fait 24 arrêts.