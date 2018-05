Golf: le début d’un temps nouveau

La saison 2017 a été faste pour le golf néo-brunswickois, autant au niveau individuel que collectif. Plusieurs experts affirment que ce n’est qu’un début.

Sous la gouverne d’entraîneurs chevronnés comme Louis Melanson (Moncton), Adam Chamberlain (Bathurst) ou Jamie Heffernan (Fredericton), les jeunes athlètes sont en voie de combler le fossé qui les ont séparés de l’élite canadienne pendant de nombreuses années.

La saison dernière a été un très bel exemple de l’émergence des golfeurs et golfeuses du Nouveau-Brunswick.

Calvin Ross (club de Kingswood) a remporté le championnat canadien junior en s’offrant notamment une ronde record de 62 au Club de golf Cataraqui, à Kingston, en Ontario.

Il s’agissait seulement du deuxième titre national pour un athlète du Nouveau-Brunswick, après le sacre de Darren Ritchie, qui avait remporté le titre dans la catégorie des amateurs en 1992.

Ross faisait également partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’argent du championnat canadien junior par équipe en 2017, en compagnie de Sam Reid (Royal Oakes) et Stuart Earle (Westfield).

Ce même groupe a également mis la main sur la première médaille de l’histoire de la province aux Jeux du Canada, avec une troisième position récoltée l’été dernier à Winnipeg.

Au plan individuel, Leanne Richardson (Country Meadows) a réalisé un exploit unique en remportant le championnat féminin amateur, le championnat mid-amateur et le championnat senior la même année.

Chez les juniors, Laura Jones (Country Meadows) a mis la main sur le troisième titre provincial de sa carrière.

Chez les hommes, Sam Reid a remporté le titre grâce à une victoire par deux coups sur Calvin Ross.

Enfin, Darren Ritchie a enregistré un triomphe par quatre coups sur l’Acadien Michel Landry (club de Fredericton) chez les amateurs.

Tout ce succès fait dire au directeur général de Golf Nouveau-Brunswick, Tyson Flinn, que la province n’a plus rien à envier au reste du Canada.

«Tous nos juniors ont brillé l’été dernier. Mais avec le départ de tout ce talent vers le niveau senior, nous serons un peu en transition dans cette catégorie», fait-il remarquer.

«Mais il y a plusieurs jeunes qui pointent déjà à l’horizon, des jeunes comme Daniel Kirby (Kingswood), qui a remporté le titre de l’Atlantique au niveau bantam en 2017, Nathan Hogan (Miramichi), un jeune extrêmement talentueux, de même que l’Acadien Olivier Dallaire (Bouctouche), champion provincial et de l’Atlantique au niveau pee-wee», poursuit Flinn.

«On sera aussi en transition chez les filles. Laura Jones (Country Meadows), qui vient de remporter un troisième titre provincial junior de suite, sera de retour. On pense aussi à Sarah Holt (Gagetown) et Julie Gauvin (Fox Creek) ou Mackenzie Deveau (Royal Oaks), des excellentes golfeuses qui devraient progresser rapidement.»

Du succès en 2017

Les golfeurs du Nouveau-Brunswick ont eu beaucoup de succès sur la scène canadienne en 2017.

Calvin Ross (Kingswood) est celui qui a le plus surpris en mettant la main sur le titre national junior à Kingston, en Ontario.

La championne féminine, Leanne Richardson (Country Meadows), a pris la 5e place au championnat mid-amateurs, en plus de terminer 10e au championnat canadien senior.

Margo Dickinson (Covered Bridge) a pour sa part conclu le championnat féminin mid-amateurs au 7e rang.

Chez les hommes, Darren Roach (The Riverside) a terminé au 16e échelon lors du championnat masculin mid-amateurs.

Dan Coulombe (Fredericton) a de son côté pris le 19e rang du championnat canadien senior.

Mentionnons également la médaille d’argent de Karyne Gélinas (Country Meadows) des Jeux Invictus 2017 à Toronto. – SP

Des tournois importants

Les amateurs de golf du Nouveau-Brunswick seront conviés à plusieurs rendez-vous importants au cours de la saison estivale.

La première compétition de la saison 2018 est prévue pour les 26 et 27 mai, avec le championnat masculin quatre balles, qui sera disputé à Sussex.

Le club de Hartland sera l’hôte du Championnat junior de la côte Est, les 26 et 27 juin.

Les Championnats provinciaux junior et pee-wee seront disputés sur les allées du club de Hampton, du 3 au 5 juillet.

Le Championnat provincial amateur (masculin) sera présenté au club The Riverside, à Rothesay, du 12 au 15 juillet, alors que la compétition féminine aura lieu à Miramichi, du 8 au 10 juillet.

Les golfeurs plus expérimentés convergeront vers le club Royal Oaks (Moncton), du 23 au 25 juillet, à l’occasion du Championnat senior et du Championnat mid-masters (40 ans et plus).

Les meilleurs du Nouveau-Brunswick prendront part aux Championnats canadiens masculins, du 6 au 9 août, à Duncan, en Colombie-Britannique.

Le Championnat féminin sera présenté du 24 au 27 juillet à Vancouver.

Le tournoi national junior masculin aura lieu du 30 juillet au 2 août, au club de Medecine Hat, en Alberta. – SP

La compétition féminine se déroulera sur les allées du club Beach Grove, à Tsawwassen, en Colombie-Britannique, du 31 juillet au 3 août.

La Coupe Estabrooks viendra clore la saison des tournois, les 22 et 23 septembre au club Pine Needles, de Haute Aboujagane. – SP