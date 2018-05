«Tu sens la fierté des gens pour le Titan» – Marc-André LeCouffe

Si par un quelconque hasard vous êtes à Bathurst et que vous croisez un grand jeune homme avec les cheveux en brosse et un large sourire lui fendant le visage d’une oreille à l’autre, il y a des fortes chances que ce soit l’un des gars. En fait, il faudrait dire l’un des 24 gars. Vous savez, les gars en blanc, or et rouge qui tentent de ramener un gros trophée que les partisans ont vu pour la dernière fois à la fin de l’autre millénaire.

Et parmi ces gars, il y en a un, en autant que vous parvenez à vous en approcher un tantinet plus près, que vous allez probablement entendre ronronner de bonheur tellement il savoure chaque instant de son printemps.

Ce gars, c’est Marc-André LeCouffe.

L’Acadien de Tracadie pourrait bien devenir le troisième hockeyeur de la Péninsule acadienne à voir son nom figurer sur la Coupe du Président après le regretté Luc Bourdon, en 2006 avec les Wildcats de Moncton, et Michael Ward (lire encadré), en 2007 avec les MAINEiacs de Lewiston. Ce n’est pas rien.

«Je crois que je ne réalise pas encore tout à fait la chance que j’ai», affirme LeCouffe.

«Je suis vraiment honoré d’avoir cette possibilité avec l’équipe de mon coin de pays. J’ai la chance de jouer pas loin de la maison, devant ma famille et avec toute une ville qui est derrière l’équipe. Tu sens la fierté des gens pour le Titan. C’est spécial de vivre ça», révèle-t-il.

LeCouffe ignorait que Bourdon et Ward étaient les seuls joueurs de la Péninsule acadienne sur le prestigieux trophée. Il faut dire qu’il n’a que de vagues souvenirs d’avoir les vu jouer. Après tout, il n’en était alors qu’à ses premiers coups de patin. Il n’était qu’une petite bibitte parmi tant d’autres qui découvraient les joies de notre sport national. Aujourd’hui, par contre, il est en mesure de comprendre ce que pourrait représenter pour lui de se joindre à un groupe aussi sélect.

«Je sais très bien ce que ces deux joueurs représentent pour les gens de la Péninsule acadienne, dit-il. Luc, entre autres, c’était l’idole de plein de monde.»

Par ailleurs, LeCouffe ne fait pas de cas de jouer un rôle de soutien dans cette croisade du Titan vers le Saint Graal de la LHJMQ. Il assure que chaque membre de la formation, du premier jusqu’au 24e gars, a le sentiment de faire partie intégrante de l’équipe.

«Tous les gars ont un gros rôle à jouer, même ceux qui ne jouent pas beaucoup, ne serait-ce qu’en encourageant les autres. Pour ma part, j’ai la chance d’être en uniforme chaque soir et je peux te dire que j’apprends beaucoup, même au bout du banc. J’encourage aussi beaucoup les gars. Quand l’entraîneur demande à notre trio d’embarquer sur la glace, c’est pour jouer un rôle défensif. Et nous sommes contents de jouer notre rôle», indique le jeune homme âgé de 18 ans.

Lors de la série de deuxième tour contre le Phoenix de Sherbrooke, LeCouffe a même eu l’occasion d’inscrire son premier but en carrière en éliminatoires dans la victoire de 5 à 0 qui permettait au Titan de prendre l’avance 3-0. Une sensation qu’il n’oubliera jamais.

«J’étais tellement content d’avoir pu marquer dans un match aussi important, d’autant plus que c’était contre Reilly (Pickard)», souligne-t-il.

La finale prendra son envol vendredi au Centre d’excellence Sports Rousseau de Blainville. L’adversaire sera donc l’Armada, la seule équipe qui a devancé le Titan en saison régulière au classement général. Pendant un temps, on a cependant cru que l’adversaire serait plutôt les Islanders de Charlottetown, ces surprenants Insulaires qui ont vécu l’une des plus belles histoires de ces dernières années en séries éliminatoires.

«Ç’a été une série demi-finale incroyable. J’étais surpris de voir les Islanders en demi-finale. Mais en même temps, c’est un club qui travaille tellement fort. Ça aurait été plaisant d’avoir une finale entre deux clubs des Maritimes, surtout que les Maritimes ont gagné la Coupe du Président pas mal souvent ces dernières années (N.D.L.R. – cinq fois en huit finales depuis 2010)», mentionne LeCouffe.

«Mais honnêtement, nous n’avions pas vraiment de préférences entre l’Armada et les Islanders. Nous savions que nous allions affronter une bonne équipe. C’est maintenant à nous de jouer selon notre style. Et si nous jouons comme nous en sommes capables, nous devrions gagner cette finale», ajoute-t-il.