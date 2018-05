Comment battre le Titan? «En jouant mieux qu’eux» – Joël Bouchard

Joël Bouchard n’est pas un entraîneur qui aime se compliquer l’existence. Chaque jour apporte son nouveau défi et il se contente de l’affronter au meilleur de ses connaissances avec l’aide de ses adjoints. En fait, il aborde chaque journée des séries éliminatoires comme si la saison régulière était toujours en cours.

C’est pourquoi que de n’avoir eu que deux jours pour se préparer à affronter le Titan d’Acadie-Bathurst, un club que l’Armada n’a pourtant pas vu depuis le début de novembre, n’a pas l’air de l’inquiéter outre-mesure.

«Les gars ont eu une journée de congé et, dès le lendemain, nous avons reparti la machine, explique le directeur général et entraîneur de l’Armada. Pour ce qui est de la préparation, il s’agit seulement de faire quelques ajustements. En fait, je trouve plus facile de gérer dans un horaire serré que lorsque tu profites d’une longue pause. Actuellement, nous faisons comme si nous étions en pleine saison.»

Comment l’Armada compte-t-il battre le Titan?

«En jouant mieux qu’eux», rétorque-t-il.

«Je pourrais te sortir des grandes analyses et te dire plein de trucs, mais à la fin de la journée ça demeure deux bons clubs de hockey qui vont s’affronter. Le Titan a grandement amélioré son club après Noël. De notre côté, nous avons continué de jouer au hockey», révèle Bouchard, qui a quand même complété quelques transactions pendant la dernière période des échanges, dont une majeure qui a permis l’acquisition de Drake Batherson.

Bouchard n’est évidemment pas sans savoir que son premier trio a marqué plus de 60% des buts de l’équipe en séries. C’est beaucoup. Et, surtout, ça témoigne d’une certaine fragilité organisationnelle si jamais la dite première unité est contrée par la défensive du Titan. Ç’a d’ailleurs été le problème majeur des Tigres de Victoriaville en demi-finale.

«Nous sommes très confortables avec notre groupe d’attaquants, assure-t-il. Ils jouent comme je veux qu’ils jouent. Chacun d’entre eux apporte quelque chose d’important à l’équipe. Ça fait en sorte que nous avons une belle synergie et une bonne dynamique. Il n’y a pas de jalousie dans cette équipe. Tout le monde est à sa place.»

Quant à son gardien Émile Samson, sorti de nulle part et qui est devenu instantanément une vedette au cours des derniers mois, Bouchard estime que tout le crédit revient à ce jeune gardien qui n’a pourtant même jamais joué dans le midget AAA.

«La saison dernière, nous étions à la recherche d’un gardien né en 1999 et on m’a mentionné le nom de ce gardien en me disant qu’il n’était pas bien gros (N.D.L.R. – Samson fait 5 pieds 8 pouces et 143 livres). Au départ, nous voulions seulement avoir un gardien pour un rappel de temps en temps. Il est d’ailleurs venu deux fois pour remplacer. Au camp d’entraînement, j’avoue qu’il avait très peu de chance de faire le club, mais on a vite réalisé qu’il était bien en avance sur les autres», raconte Bouchard.

«Ce que j’aime de lui est qu’il sait jouer au hockey. Parfois, tu as des gars qui ont de bonnes jambes ou qui sont des athlètes, mais qui n’ont pas les nerfs pour jouer. Samson, il veut juste bien faire. Nous l’aimons beaucoup. Quand j’ai appelé son entraîneur collégial pour lui dire que nous allions le garder, je m’attendais à ce qu’il soit estomaqué. Pas du tout, il s’y attendait que Samson allait rester», ajoute Joël Bouchard.