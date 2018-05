Coupe Fred Page: le Blizzard tombe à Ottawa

«On n’est pas venu ici pour perdre.»

Le défenseur Alex Lavoie n’a pas du tout digéré les deux défaite en l’espace de 24 heures du Blizzard d’Edmundston pour amorcer le tournoi de la Coupe Fred Page à Ottawa.

Après un échec de 4 à 1 contre les Sénateurs juniors d’Ottawa mercredi, la troupe de Ryan Salvis a baissé pavillon 6 à 3 mercredi face au Collège français de Longueuil.

Avec cette fiche de 0-2, le Blizzard avait absolument besoin d’une victoire des Canadians de Carleton Place, qui affrontaient Ottawa jeudi soir, pour poursuivre sa route.

«Ce n’est pas le début d’on voulait, admet l’arrière acadien. On a très mal commencé le match de jeudi et on s’est tiré une balle dans le pied. On a essayé de revenir dans le match, mais on a manqué de temps.»

L’athlète originaire de Grand-Sault avoue que la compétition est très relevée à Ottawa.

«On a joué contre deux grosses équipes (Ottawa et Longueuil). C’est du hockey rapide et les passes sont sur la palette. Les gars mettent aussi beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle. Ce n’est pas le même jeu que dans la ligue des Maritimes.»

L’attaquant Alexandre Jacob croit également que le Blizzard peut faire beaucoup mieux.

«On n’est pas sorti fort. Notre première période était une de nos pires depuis un bout de temps. C’est probablement une question de préparation et de concentration. On jouait mieux plus le match progressait», raconte-t-il.

«Mais dans un tournoi comme ça, on ne peut pas juste bien jouer pendant 10 ou 20 minutes. Il faut travailler fort pendant 60 minutes pour gagner un match», mentionne également le numéro 22 du Blizzard.

«On va garder la tête haute et on devra absolument gagner vendredi. On n’a plus vraiment de contrôle sur notre destin, mais on va prendre ce qui arrivera et on va donner le maximum.»

Une poussée de trois buts sans riposte dès la première période a mené les champions du Québec à la victoire.

Jason Lanoue (un doublé), Vincent Chapleau, William Jacques, William Lemay et Samuel Sénéchal ont touché la cible pour les vainqueurs. Kyle Ward a réussi les trois buts de son équipe dans la défaite.

Mercredi, le Blizzard avait mal entrepris la compétition avec un revers de 4 à 1 face aux Sénateurs junior d’Ottawa.

Finn Evans, Michael Thomas, Pierre-Luc Veillette et Ethan Manderville ont réussi les filets des gagnants. Dany Coulombe a été le seul à prendre Conor Hicks dans une cause perdante du côté du Blizzard.

Francis Asselin n’a pas à rougir de sa prestation puisque le gardien de l’équipe brayonne a repoussé 38 rondelles.

Le Blizzard disputera sa prochaine rencontre vendredi à 16h30 (heure des Maritimes), alors qu’il croisera le fer avec les Canadians de Carleton Place.