Football senior: les Mustangs défendront leur titre

par Camille Turbide, stagiaire

Tout sportif qui se respecte vous le dira, défendre son titre est beaucoup plus ardu que de remporter un premier championnat. Félix Leblanc vit justement cette situation avec son équipe de football senior.

Le joueur de ligne défensive en est à sa troisième saison chez les Mustangs de Moncton. Champions en titre, ils tenteront de répéter l’exploit cette année.

Les Mustangs de Moncton font partie de la Ligue de football des Maritimes, qui lancera sa 18e campagne samedi.

«On sait que c’est plus difficile de gagner une deuxième année de suite que de gagner pour une première fois, mais chaque saison est différente, chaque partie est différente. Pour nous, c’est tout le temps une journée à la fois», affirme Félix.

Toutefois, le joueur de 6 pieds 1 pouce et 225 livres sait que son équipe prendra tous les moyens nécessaires pour y arriver.

«J’ai confiance en nos chances et en nos habiletés. On a une très bonne équipe cette année », lance-t-il.

La formation 2018 des Mustangs compte dans ses rangs plusieurs Acadiens issus entre autres des Olympiens de l’école l’Odyssée de Moncton (David Patry, Derick Bourgeois, Justin Boisvert, Samuel Morrisson et Verlandy Joseph) et des Matadors de l’école Mathieu-Martin de Dieppe (Adam Shea, Blake Allain, Félix Leblanc et Joël Cormier).

«On a beaucoup de recrues cette année, mais c’est quand même un bon mélange de nouveaux et d’anciens. Ce sont des bonnes recrues, beaucoup de joueurs qui sortent du secondaire et qui s’en vont jouer au niveau universitaire. C’est du très bon calibre», explique Félix.

La ligue comprend quatre formations, soit les Harbour Hawks d’Halifax, les Mariners de l’Île-du-Prince-Édouard, les Wanderers de Saint-Jean et les Mustangs de Moncton. Elles s’affronteront chaque samedi, du 5 mai au 9 juin. Les demis-finales et le Championnat des Maritimes (Maritime Bowl) se dérouleront les deux samedis suivants.

«Le format est intéressant. C’est seulement deux mois au printemps. On peut donc profiter de notre été et, comme je n’ai pas eu la chance de jouer au football universitaire, ça me permet de continuer de le faire après le secondaire», spécifie l’ancien de l’école Mathieu-Martin.

« Le football est un sport très dur sur le physique. Donc, une saison de cette longueur-là c’est bon pour les joueurs», rapporte-t-il.

Aussi, le nombre réduit d’équipes en compétition vient améliorer le spectacle, selon Félix.

«Ça augmente la rivalité entre les équipes. À quatre, on se rencontre deux fois par année minimum. Si la ligue était plus grosse, on n’aurait pas la chance de s’affronter aussi souvent et de développer une rivalité», insiste-t-il.

Les Mustangs affronteront les Wanderers de Saint-Jean à Moncton à leur premier match, comme lors de la finale de l’an dernier.