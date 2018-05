L’Armada, le «plus gros défi des séries» du Titan

L’ambiance est bonne, les petits bobos sont guéris (ou presque) et les joueurs ont hâte que la finale débute. Il n’y a pas à dire, Mario Pouliot aime beaucoup ce qu’il voit. Beaucoup beaucoup, même.

«J’aime l’état d’esprit de notre club, dit-il. Nous méritons d’être ici. Nous avons travaillé fort pour avoir cette occasion de jouer la finale. Et les entraîneurs, comme les joueurs, nous avons hâte que ça commence.»

«Les joueurs sont relativement calmes. Ils sont concentrés sur le moment présent et ils font abstraction de ce qui se passe à l’extérieur de l’équipe. C’est important de garder les deux pieds sur terre», affirme l’entraîneur.

On sent Pouliot prudent dans ses propos. Pas question de dire un mot de trop qui pourrait motiver l’autre camp.

«Pour nous, le plus important est d’essayer de gagner le premier match. Et peu importe ce qui arrivera, nous allons étudier ensuite cette partie afin de nous améliorer encore plus si possible pour la partie suivante», mentionne-t-il.

Lorsque l’auteur de ces lignes lui demande s’il voit des similitudes entre l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Tigres de Victoriaville – après tout, les deux formations sont menées par un premier trio du tonnerre, n’ont pas réellement de super vedettes à l’arrière et, bien qu’Émile Samson est loin d’avoir la réputation d’un Étienne Montpetit, force est d’admettre qu’il fait amplement le travail dans les présentes séries -, Pouliot est totalement en désaccord avec la comparaison.

«L’Armada est certainement notre plus gros défi des séries. Il n’a pas obtenu 107 points au classement sur un coup de chance. Je considère l’Armada largement supérieur aux Tigres sur le plan offensif. On y retrouve une plus grande profondeur offensive», révèle-t-il.

«L’Armada a déjà inscrit 70 buts dans les présentes séries, dont 21 en avantage numérique. Et leur premier trio (Drake Batherson, Alex Barré-Boulet et Alexandre Alain) a marqué 37 fois à lui seul jusqu’ici, soit plus de la moitié des buts de l’équipe. Quand ces gars-là seront sur la glace, il faudra être bien positionné et bien les couvrir. C’est clair que la discipline sera un élément clé majeur pour nous. Il faudra que les gars acceptent de prendre les coups sans riposter», prévient-il.

Bien que la série entre l’Armada et les Islanders ne se soit terminée que mardi soir, Pouliot soutient que l’équipe a eu amplement le temps de se préparer.

«Nous avons regardé les trois dernières parties et nous avons vu ce qu’il y avait à voir autant en zone offensive que défensive. Nous n’avons alors eu qu’à apporter quelques ajustements à l’entraînement», indique l’entraîneur.

Un dernier entraînement était prévu en début d’après-midi, jeudi, afin de compléter la préparation. Ensuite, le plan est de tenir quelques réunions d’équipe et, pour le reste, donner l’occasion aux joueurs de garder leurs forces pour vendredi soir.

«Je ne suis pas un partisan de séances d’entraînement les matins des matchs, confie Pouliot. Nous avons opté de garder la même recette que nous avons à la maison. Nous avons un entraînement la veille et ensuite, d’ici au match, nous allons avoir quelques réunions avec les joueurs.»

Les deux premières parties de la finale seront disputées au Centre d’excellence Sports Rousseau de Blainville, vendredi et samedi. Les deux équipes se rapporteront ensuite au Centre régional K.-C.-Irving pour les troisième et quatrième duels, mardi et mercredi. Si nécessaire, les rencontres suivantes auront lieu les 11 (Blainville), 13 (Bathurst) et 15 mai (Blainville).