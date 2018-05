Titan: Mitchell Balmas prêt à renouer avec l’action

Il y avait un visage souriant supplémentaire dans l’autobus qui menait le Titan vers Blainville-Boisbriand, mercredi. Mitchell Balmas est prêt à renouer avec l’action, lui qui avait dû s’absenter lors des trois derniers matchs de la demi-finale contre les Tigres de Victoriaville, après être tombé au combat à la suite d’un double-échec du géant Andrew Smith.

Balmas, qui connaissait ses meilleurs moments des séries au moment de sa blessure, ne tenait plus en place tellement il avait hâte de réintégrer l’alignement.

«Je suis vraiment excité de revenir au jeu pour la dernière série, s’est-il exclamé mercredi après-midi. Ce n’est pas facile d’être mis sur la touche avec une blessure et de devoir regarder les matchs des gradins. Je me suis entraîné fort et le plus souvent possible afin d’être prêt pour la mise au jeu du premier match vendredi.»

Le Néo-Écossais et ses coéquipiers d’Acadie-Bathurst ont seulement appris mardi soir quels seraient leurs adversaires pour la ronde finale. C’était ou bien les surprenants Islanders de Charlottetown, ou encore l’Armada, la seule formation à avoir devancé le Titan au classement pendant la saison régulière. La logique a été respectée.

Pour le capitaine Jeffrey Viel, l’Armada représente un défi de taille.

«Je vois certaines similitudes entre l’Armada et les Tigres, mais je crois que la première qualité de Blainville-Boisbriand est son système défensif. De plus, c’est une équipe qui travaille très fort et qui n’abandonne jamais», révèle Viel.

«Ils ont un premier trio (Alex Barré-Boulet, Alexandre Alain et Drake Batherson) qui joue bien, soutient pour sa part le défenseur Keenan MacIsaac. Nous devrons nous assurer de bien prendre soin d’eux et d’être à notre meilleur quand ils seront sur la glace.»

Balmas connaît fort bien l’Armada puisqu’il évoluait dans la même division avant que le Titan ne le sorte de Gatineau. Idem pour le gardien Evan Fitzpatrick, qui lui jouait pour Sherbrooke.

«L’Armada est une équipe qui travaille dur et qui a beaucoup de talent, mentionne Balmas. Nous devrons rivaliser avec leur éthique de travail chaque soir et faire attention à leurs meilleurs joueurs.»

Est-ce que le fait que l’Armada ait eu à disputer une série de sept matchs pourrait jouer en faveur du Titan? Après tout, les hommes de Mario Pouliot ont eu plus d’une semaine pour soigner leurs petits bobos.

Viel répond dans la négative.

«Je ne crois pas que ça nous donne un si gros avantage que ça, dit-il. Les deux équipes sont en finale et elles vont donner tout ce qu’elles ont. Ça devrait être une très bonne finale avec beaucoup d’intensité.»

MacIsaac partage l’avis de son capitaine.

«L’Armada a certes disputé une longue série contre Charlottetown, mais ça demeure une équipe qui a de l’expérience dans les éliminatoires. Nous devrons continuer de jouer comme nous le faisons depuis le début des séries», affirme le numéro 14.

Le mot de la fin appartient à Jeffrey Viel qui nous assure que tout va comme sur des roulettes dans l’équipe.

«L’ambiance est très bonne et tous les gars sont prêts», confie-t-il.

Ducharme sur le quatrième trio

Avec le retour au jeu du vétéran Mitchell Balmas, qui retrouvera sa place au sein de la première unité en compagnie d’Antoine Morand et German Rubtsov, le jeune Justin Ducharme n’a d’autre choix que de retourner au sein du quatrième trio.

Cependant, comme il l’avait fait il y a deux semaines, Mario Pouliot a tenu à rappeler qu’il ne considère pas Ducharme comme un joueur de quatrième trio. Ce dernier est simplement victime de la grande profondeur de l’équipe.

«J’ai eu une rencontre avec Justin cette semaine à ce sujet. Je lui ai fait savoir que les choses peuvent changer très vite en séries. Je peux te dire que s’il y a un gars qui traîne un peu de la patte dans les trois premiers trios, je n’hésiterai pas un instant à le remplacer par Justin. Il a été excellent quand il a remplacé Rubtsov après ce que dernier a été suspendu pour un match. Et il a continué son beau travail après la blessure de Balmy. Ducharme, je sais que je peux l’utiliser à toutes les sauces, particulièrement en désavantage numérique où il est vraiment très efficace», mentionne Pouliot.

À savoir s’il y avait une recette pour contrer le gardien Émile Samson, l’entraîneur du Titan a indiqué que l’équipe allait utiliser la même stratégie que lors des trois rondes précédentes contre Zachary Bouthillier (Chicoutimi), Reilly Pickard (Sherbrooke) et Étienne Montpetit (Victoriaville).

«Chaque année, il y a toujours de belles histoires dans les séries. Émile Samson est l’une de ces belles histoires. Écoute, ça fait je ne sais combien de temps qu’il n’a pas perdu un match en temps réglementaire (N.D.L.R. – Depuis le 10 décembre, soit lors de ses 28 dernières décisions)», révèle Pouliot.

«Cela dit, ça ne change rien à notre façon de faire en zone offensive. Il faut placer du trafic devant leur gardien et mettre des rondelles au filet», résume l’entraîneur.