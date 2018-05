Annie Mazerolle promet de livrer un combat impeccable

Si Annie Mazerolle n’est pas du genre à faire des prédictions, elle n’a toutefois aucun problème à faire des promesses. Samedi à Miramichi, face à la Mexicaine Maria Jose Velis, Mazerolle promet de livrer un combat impeccable.

«Je vais en mettre plein la vue, dit-elle. Je vais essayé des nouvelles choses. Je ne suis plus la même boxeuse que j’étais l’an dernier. Je me suis beaucoup améliorée dans les derniers mois, particulièrement au niveau de mes combinaisons. Les gens vont d’ailleurs s’en apercevoir très vite samedi. J’ai travaillé dur ces derniers mois à l’entraînement. J’y ai mis encore plus d’intensité qu’avant.»

Mazerolle (5v, 3d, 1 k.o.), qui en sera à un deuxième affrontement contre Velis (1v, 4d), assure que le résultat sera différent de celui d’il y a un an, alors qu’elle s’était imposée par décision unanime des juges.

«J’ai vu le dernier combat de Valis sur YouTube contre la championne mondiale Alejandra Jimenez. Ça n’a pas duré longtemps. Je ne ferai pas de prédiction, mais je suis confiante de l’arrêter. Je lui réserve une volée. En plus, le combat sera fois-ci de six rondes. Je suis à mon mieux quand le combat est plus long», souligne la boxeuse âgée de 34 ans, qui souhaite un combat de championnat canadien d’ici la fin de l’année.

Ce combat pour le titre des mi-lourds pourrait opposer Mazerolle à l’Ontarienne Claire Hafner. Les deux femmes ont combattu deux fois l’une contre l’autre en 2017 et elles ont remporté chacune une victoire.

«Si le combat m’est offert, je vais l’accepter tout de suite. Surtout que nous avons quelque chose à régler entre nous deux parce qu’à mes yeux j’ai gagné les deux premiers combats contre elle», confie-t-elle.

Mazerolle se dit même prête à aller boxer à l’extérieur du pays si l’offre est bonne.

«Il n’est cependant pas question d’accepter un combat de dernière minute, mentionne-t-elle. Je ne veux pas servir de faire-valoir. Je veux avoir deux bons mois pour me préparer.»

En attendant, elle entend apprécier chaque instant du gala de samedi. Elle devrait avoir plusieurs partisans pour l’encourager.

«Je crois que je suis la première femme à se battre dans la Miramichi, affirme l’Acadienne de Saint-Ignace. C’est spécial pour moi de faire partie du premier gala en 31 ans dans cette ville. Je trouve ça génial que le promoteur Ian MacKillop ait décidé de venir ici. Miramichi, c’est une ville de boxe.»

Un promoteur comblé… et ambitieux

Ian MacKillop est un promoteur heureux. Son pari de ramener la boxe dans la Miramichi est déjà un succès assuré puisque tout indique que le Centre civique sera rempli à pleine capacité, samedi. Environ 2400 billets ont déjà trouvé preneurs.

«Je suis très content, révèle MacKillop de Donnybrook Promotions. C’est sûr que je veux revenir ici. Ce qui est bien, c’est que des athlètes comme Nathan Millier, Chris Norrad, Dominic Babineau, Annie Mazerolle et Stephen Clement sont aussi bien dire des boxeurs locaux. Et Millier, Norrad et Babineau sont des combattants de classe mondiale.»

MacKillop est plutôt confiant de la soirée de boxe qu’il vient de concocter, même si on aura droit à aucun combat de championnat. Selon lui, ce n’est que partie remise.

«J’aurais pu organiser un ou deux combats de championnat canadien. Ça aurait été facile de le faire. Mais je veux présenter des vrais combats de championnat. Je veux présenter des bons combats. Mon plan, c’est d’organiser cet été un combat pour le titre des poids lourds pour Chris Norrad. Et j’aimerais aussi que Nathan Millier puisse défendre sa ceinture bientôt», mentionne MacKillop.

Et Dominic Babineau?

Pour l’Acadien de Richibucto Village, MacKillop rêve d’un duel contre Joey Laviolette ou encore Kyle McNeil, deux Néo-Écossais qui figurent parmi l’élite du pays chez les super-plumes.

«Ce serait tout un combat contre l’un ou l’autre, dit-il. Babineau, Laviolette et McNeil sont trois des meilleurs boxeurs au pays.»

MacKillop projette d’organiser deux autres soirées de boxe d’ici la fin de l’été. On ignore encore pour l’instant où seront présentées ces deux soirées. Une première annonce ne saurait toutefois pas tarder.

David contre Goliath

Nous aurons droit à une énième version du duel David contre Goliath, ce samedi, au Centre civique de Miramichi. Le rôle de David sera tenu par Carlos Carreon, un Mexicain d’à peine 5 pieds 9 pouces surnommé Papi dans son coin de pays à Guadalajara. Pour ce qui est de Goliath, il s’agit du géant ontarien de 6 pieds 5 pouces Dillon Carman, un ex-champion canadien des poids lourd dont le curriculum vitae comprend aussi une participation à la cinquième saison de la téléréalité Big Brother Canada en 2016.

Carman (12v, 3d, 11 k.o.) aura donc un avantage de huit pouces sur Carreon (7v, 4d, 2 k.o.).

«Ça devrait être amusant», s’est exclamé Carman lorsque questionné sur la différence de taille entre les deux hommes qui s’affronteront dans un match prévu pour six assauts.

Carman est d’autant plus affamé qu’il veut retrouve le plus rapidement possible le sentier de la victoire, lui qui a perdu sa couronne canadienne le 1er décembre face à son ancien partenaire d’entraînement Mladen Miljas. Le combat avait pris fin dès le deuxième engagement par arrêt de l’arbitre.

«Vous pouvez vous attendre à ce que je sois bien concentré samedi, dit-il. Attendez-vous vous à un autre knockout Big Country.»

Big Country, pour ceux et celles qui se le demandent, est le surnom de Carman qui, dans le passé, a signé des victoires contre l’ex-champion mondial Donovan Ruddock, Orlando Farias et l’Acadien Julien Collette.

«À court terme, j’ai plusieurs projets. Dans pas trop longtemps, nous aurons des grosses annonces à faire concernant des combats au Canada et à l’étranger», révèle Carman.

L’Acadie Nouvelle lui a demandé en conclusion s’il savait qu’il allait boxer dans la ville qui a vu les débuts d’Yvon Durelle.

«Je sais très bien qui est Yvon Durelle, mais je n’avais aucune idée que c’était à Miramichi qu’il avait fait ses débuts. Je suis vraiment content de l’apprendre», confie-t-il.

Yvan Bossé n’a rien à perdre

Yvan Bossé a beau n’avoir que 20 ans, il se dit déjà convaincu jusqu’au plus profond de son âme qu’il est un guerrier. C’est d’ailleurs pourquoi il entend consacrer les prochaines années aux sports de combat.

Parce que dans son cas, il faut bien spécifier sports de combat. Le jeune athlète de Campbellton a comme objectif de mener en parallèle des carrières en arts martiaux mixtes, en boxe thaïlandaise (muay thaï) et en boxe. Rien de moins.

«Je sais que je n’en suis qu’à mes débuts dans la boxe, mais je me suis entraîné avec beaucoup de sérieux», affirme le mi-lourd de 6 pieds 2 pouces qui dit avoir perdu 50 livres au cours des 10 dernières semaines.

«J’ai livré des combats d’entraînement tous les jours et j’ai travaillé sur mon cardio. Je suis en grande forme. Écoute, je sais très bien que je suis le négligé. Mais je n’ai rien à perdre. Il (Jordan Crawford) va devoir être meilleur que moi pour me battre parce que je n’ai pas l’intention d’être un adversaire facile. Je suis prêt», révèle Bossé.

Comme le jeune Bossé, Jordan Crawford en sera à ses débuts professionnels. Il est âgé de 36 ans et est originaire de Brantford, la ville qui nous a donné un certain… Wayne Gretzky.