Coupe Fred Page: le Blizzard se qualifie pour la demi-finale

L’espoir est revenu et les partisans du Blizzard d’Edmundston peuvent dire un gros merci au gardien Francis Asselin et à l’attaquant Dany Coulombe. L’un a réalisé 39 arrêts et l’autre y est allé d’un tour du chapeau dans une victoire de 5 à 3 sur les Canadians de Carleton Place, vendredi soir, au tournoi de la coupe Fred Page présenté dans la capitale nationale.

Le Blizzard n’avait vraiment plus le choix de l’emporter s’il voulait poursuivre sa route au Championnat de hockey junior A de l’Est canadien. Acculé au pied du mur après leurs deux revers, mercredi et jeudi, les hommes de l’entraîneur Ryan Salvis se devaient de jouer du hockey désespéré.

Et selon Francis Asselin, c’est exactement ce que le Blizzard a fait même s’il n’a dirigé que 18 lancers vers la cage des Canadiens.

«Nous avons été plus physiques que lors des deux premiers matchs, dit-il. Particulièrement le long des rampes. Et même si les Canadiens ont obtenu 42 lancers, les gars ont bloqué beaucoup de tirs devant moi.»

«C’était quand même un très bon club que nous avions devant nous. Les Canadiens étaient classés deuxième au pays avant le tournoi. Nous avons été très opportunistes. Il faut que tu le sois dans un tel tournoi. Aujourd’hui, j’ai trouvé que nous avions joué comme dans les séries éliminatoires. Nous avons eu du succès en jouant comme ça et il faut continuer. L’espoir est revenu avec cette victoire. Nous sommes encore au pied du mur, mais tout est quand même encore permis», ajoute le gardien âgé de 19 ans.

Dany Coulombe, auteur de trois buts, avait le triomphe modeste après la rencontre.

«Ce que nous avons fait de mieux que lors des deux premiers matchs c’est que nous avons su garder notre jeu simple, dit-il. Cela dit, nous n’avions pas nécessairement mal joué pendant ces deux parties.»

Samedi, sur le coup de 20h, le Blizzard affrontera en demi-finale le gagnant du match opposant les Sénateurs d’Ottawa et le Collège Français de Longueuil présenté en soirée, vendredi.

Rappelons que les Sénateurs ont défait le Blizzard 4 à 1, mercredi, alors que le Collège Français a doublé Edmundston 6 à 3, jeudi.

«Nous n’avons aucune préférence de l’adversaire, signale Coulombe. Même s’ils ont eu le dessus au pointage contre nous, nous leur avons quand même donné de la misère.»

Outre Coulombe, Noland Alward, également auteur d’une passe, et Tristan Mercure ont trouvé le fond du filet pour le Blizzard.

Samuel Knoblauch, Justin Cmunt et Sam Allison ont fourni la riposte.

Michael Leach et Jérémie Forget ont partagé le boulot devant la cage des Canadians.

La finale aura lieu dimanche à 17h.

Les gagnants de la coupe Fred Page obtiendront du même coup leur laissez-passer pour le tournoi de la coupe Banque Royale, du 12 au 20 mai, à Chilliwack en Colombie-Britannique.