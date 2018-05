Hockey sur luge: un Acadien cogne aux portes des paralympiques

«Il s’avance, tire… et c’est le but! Jacob LeBlanc inscrit son premier filet sur la scène internationale et il donne une victoire de 2 à 1 aux siens lors du deuxième match du Défi Sportif Altergo 2018 en hockey sur luge!»

C’était le 28 avril, à l’aréna Howie-Morenz de Montréal.

L’équipe de développement de hockey sur luge du Canada y affrontait les États-Unis. Même si les Américains ont remporté la série de trois matchs 2-1, le jeune LeBlanc a quand même réussi à se faire remarquer en donnant sa seule victoire à cette formation.

Jacob LeBlanc, âgé de 15 ans, est né avec une seule jambe. Un tel handicap ne l’a pourtant jamais empêché de pratiquer du sport. En fait, c’est une de ses motivations premières.

«Quand les enfants regardent les joueurs de la LNH, ils sont inspirés, mais voir une personne avec un handicap faire sa vie dans le sport, ça démontre que tout est possible si tu mets l’effort», explique-t-il.

Il excelle dans sa discipline du hockey sur luge et a donc été invité au camp d’entraînement 2018 NextGen en avril. Trente jeunes parahockeyeurs y étaient évalués lors d’entraînements sur et hors glace pendant cinq jours, afin de mener à une sélection de 18 joueurs, formant ainsi l’équipe nationale de développement. Jacob est l’un d’entre eux.

Le jeune Acadien a adoré l’expérience.

«C’était plaisant comme tournoi. Oui, j’ai été choisi dans l’équipe, mais j’ai eu beaucoup d’entraînement aussi. Maintenant, je peux rapporter ça à mon club à Moncton», ajoute-t-il.

Il réalisait un rêve d’enfance en faisant partie de l’équipe de développement. Marquer un but – décisif en plus – a été pour lui la cerise sur le gâteau.

«Je ne savais pas si c’était vrai, parce que, depuis que je suis très jeune, je rêve de faire partie de l’équipe nationale. Puis maintenant, je suis sur celle de développement et je marque un but. Ça ne me semblait presque irréel. Mon rêve, je l’ai accompli», lance-t-il, encore sur son nuage.

En plus d’être un excellent parahockeyeur, Jacob fait du para-athlétisme l’été. Il a d’ailleurs été en nomination pour le titre de para-athlète de l’année du Nouveau-Brunswick en 2016 aux côtés de Shayne Dobson et de Christel Robichaud.

«Je vais continuer à faire de l’athlétisme, vu que c’est pendant l’été, ça n’empiète pas sur les entraînements de hockey», explique-t-il.

Avec ce pas de plus dans la bonne direction, Jacob se rapproche des Jeux paralympiques.

«Je pense tout le temps aux Jeux. En étant choisi dans l’équipe, j’ai senti que je suis une étape plus près de ça», mentionne le fervent partisan du Canadien de Montréal.

Quinze des 18 joueurs de l’équipe de développement seront sélectionnés pour aller à Calgary en septembre afin de tenter de se joindre à la formation nationale.

«On ne sait pas encore, mais il y a une bonne possibilité que j’y sois», dit-il, confiant.