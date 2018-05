Boxe: les Mexicains animent le spectacle à Miramichi

Comme prévu, Nathan Millier, Dominic Babineau, Annie Mazerolle, Chris Norrad et Dillon Carman ont triomphé, samedi soir, au grand plaisir des 2000 amateurs de boxe qui ont franchi les tourniquets du Centre civique de Miramichi. Et, bien qu’ils n’ont pas remporté un seul combat, ce sont tout de même les Mexicains qui ont principalement animé le spectacle. Et quel show ils nous ont offert!

Même qu’avec un peu plus de bonne volonté de la part des juges, Edgar Ramirez (17-14-0) aurait mérité un meilleur sort face à l’Ontarien Logan McGuinness (25-1-2) dans un duel entre poids légers qui a grandement plu au public.

Une chose est sûre, McGuinness devait sûrement ressembler à un raton laveur dimanche matin en raison des trois coupures subies autour des yeux pendant ce combat qui, à première vue, semblait à l’avantage du Mexicain. La foule ne s’est d’ailleurs pas gênée pour faire connaître son mécontentement en huant le match nul annoncée par l’annonceur-maison.

En finale, le super-moyen Joaquin Murrieta (5-7-3) en est un autre qui s’est fait plusieurs nouveaux partisans en donnant beaucoup de fil à retordre au champion canadien Nathan Millier (12-2-2).

Les deux dernières rondes sont assurément ce que nous avons vu de mieux depuis fort longtemps dans un ring néo-brunswickois. Murrieta est même parvenu à envoyer Millier au tapis au septième engagement. Heureusement sans réel dommage pour le pugiliste d’Elsipogtog qui l’a néanmoins emporté par décision unanime.

Et que dire du petit Carlos Carreon (7-5-0) devant le poids lourd Ontarien Dillon Carman (13-3-0), un solide gaillard de 6 pieds 5 pouces.

Si Carreon, bien plus petit que les 5 pieds 9 pouces annoncés (N.D.L.R. – il mesurait 5 pieds 6 pouces), s’est incliné par knock-out au cinquième engagement, il nous a surtout offert une version David contre Goliath on ne peut plus divertissante. Il était surtout doté d’un charisme fou qui a d’ailleurs fait sourire Carman à quelques reprises. Cela dit, Carman a livré un combat intelligent. Il a eu l’air du lion s’amusant avec sa proie.

Le super-plume Dominic Babineau (9-1-0), lui, n’a pas déçu ses partisans en triomphant par arrêt de l’arbitre devant Arturo Lopez (5-3-3). L’Acadien de Richibucto Village a été d’une solide efficacité et malgré le courage de Lopez, sa supériorité n’a jamais laissé de doute.

Annie Mazerolle (6-3-0), de son côté, a livré un match de grande qualité face à Maria Jose Velis (1-5-0). La boxeuse de Saint-Ignace qui, comme à son habitude s’est présentée sur le ring avec son grand drapeau acadien, a largement dominé et on a bien cru à plusieurs reprises que la Mexicaine allait tomber.

Le poids lourd Chris Norrad (16-0-0) a pour sa part conservé sa fiche parfaite en triomphant par arrêt de l’arbitre quand Hugo Lomeli (20-13-1) a préféré rester au tapis au lieu de se relever comme le lui demandait l’arbitre au sixième et dernier assaut. De tous les Mexicains sur la route, Lomeli est celui qui a le plus déçu. En fait, il a surtout retenu l’attention pour avoir déchiré son maillot de tout son long. Seul le large élastique du haut retenait sa culotte.

Enfin, la soirée a débuté avec un match de mi-lourds que l’Ontarien Jordan Crawford (1-0-0) a remporté par arrêt de l’arbitre à la troisième ronde devant Yvan Bossé (0-1-0).

Le match qui devait opposera Stephen Clement, d’Elsipogtog, au Torontois Jorgo Gjanaj (0-0-0) n’a finalement pas eu lieu. Gjanaj se s’est tout simplement pas présenté.

Victoire par décision unanime d’Annie Mazerolle

«Elle a la tête dure!»

Voilà comment on peut résumer la victoire d’Annie Mazerolle par décision unanime contre Marie Jose Velis, une fille qu’elle avait déjà défaite de la même façon il y a un an à Bouctouche.

L’Acadienne de Saint-Ignace a tout fait pour envoyer la Mexicaine au tapis avec plusieurs séries de combinaison. Jamais Velis n’a semblé ébranlé et les coups étaient pourtant très solides.

«Je ne sais pas ce qui se passe avec elle, mais dans toutes les vidéos que j’ai vu d’elle lors de ses derniers combats, elle ne fait rien. Que ce soit contre Vanessa (Lepage-Joanisse) ou la championne mondiale (Alejandra) Jimenez, c’est à peine si elle a donné un coup. Mais contre moi, elle est très bonne. J’ai vraiment essayé de l’envoyer au tapis. J’ai donné beaucoup plus de coups que j’en donne à mon habitude. Elle a la tête dure.»

L’auteur de ces lignes lui suggère que la Mexicaine ne l’aime peut-être pas et que ça explique qu’elle soit plus affamée contre elle.

«Non non, dit-elle en riant. Elle m’a même dit qu’elle m’aimait. C’est vraiment une bonne fille. Mais elle a la tête dure.»

Pour son prochain combat, Mazerolle souhaite obtenir un combat de huit rondes.

«J’aimerais ça avoir la chance de boxer pour huit rondes. Plus les combats sont longs, meilleure je suis. Et j’espère que ce sera ici. J’ai vraiment aimé l’atmosphère», ajoute-t-elle avant de quitter pour le vestiaire.

Dominic Babineau dans une forme splendide

Dominic Babineau était dans une forme splendide, samedi soir. En grande forme et, surtout, très efficace dans toutes les facettes. L’Acadien de Richibucto Village a paru tellement solide qu’on se dit qu’il est vraiment prêt à passer aux choses plus sérieuses.

Sa victoire par arrêt de l’arbitre contre le Mexicain Arturo Lopez a été nette et sans équivoque.

Comme aimait le faire Mohamed Ali à la belle époque, Babineau avait prédit sa victoire avant la fin du quatrième engagement. C’est exactement ce qu’il a fait. D’ailleurs, juste par sa façon de faire en début de ronde, tous les spectateurs présents savaient que le match en était à ses derniers moments malgré le fait que Lopez était encore loin de paraître en danger. Mais Babineau, lui, savait.

«Ç’a super bien été, confie le super-plume quelques secondes après sa sortie du ring. J’ai suivi mon plan de match comme je l’avais dit. Il frappait dur quand même ce gars-là. J’ai par contre bloqué tous ses coups.»

Lorsqu’on lui demande de lancer un défi aux meilleurs de sa catégorie, on parle ici de bonshommes tels Kyle McNeil ou encore Joey Laviolette, Babineau se montre prudent.

«Je suis prêt à me battre contre n’importe qui. Je suis prêt. Mais ce n’est pas à moi à lancer des défis. Je laisse ça à mon gérant», révèle-t-il.

La question a justement été posée à Philippe Baraly quelques instants après.

«C’est sûr que nous aimerions avoir un gars comme McNeil. Nous travaillons là-dessus. J’espère que nous pourrons organiser quelque chose pour cet été», a fait savoir Baraly.

Nathan Millier face à un coriace

Nathan Millier se doutait bien que Joaquin Murrieta était un boxeur plus dangereux que ne l’indiquait sa fiche. Et c’est exactement ce qui est arrivé. En fait, il était encore plus coriace que prévu puisqu’il est même parvenu à envoyer le champion canadien au tapis au septième engagement. Heureusement pour ce dernier, plus de peur que de mal puisqu’il a terminé la ronde avec force.

«C’était un dur. Je ne suis pas vraiment surpris qu’il m’ait frappé aussi fort puisqu’il était visiblement venu ici pour se battre. À la septième ronde, il m’a eu avec un coup inattendu. J’ai dû me remettre immédiatement debout afin de terminer ce combat. Il était tout un adversaire et nous avons donné un bon spectacle», affirme le populaire boxeur d’Elsipogtog.

«La la foule était incroyable, poursuit-il. Les deux dernières rondes m’ont fait penser à des rondes de championnat. J’accepterais certainement de l’affronter (Murietta) de nouveau.»

D’autre part, bien que son visage trahissait sa fatigue, le promoteur Ian MacKillop avait néanmoins le sourire facile à la fin de la soirée.

«Ce n’est pas facile d’organiser une soirée de boxe, mais ce soir nous avions de bons combats. Les Mexicains étaient venus ici pour se battre ça c’est sûr. En tout cas, les fans ont semblé adorer le gala. J’ai trouvé les gens de Miramichi fantastiques. L’atmosphère était géniale. Et la finale, elle, était incroyable. J’ai adoré ma soirée et nous serons définitivement de retour ici», révèle-t-il.

MacKillop aimerait présenter sa prochaine soirée de boxe d’ici deux mois, encore une fois au Centre civique.

«Mon plan est pour la fin juillet. J’ignore encore à quoi va ressembler la finale, mais j’aimerais bien voir Millier et Murietta combattre de nouveau», ajoute le promoteur.