Le Titan a chassé la rouille

Le Titan d’Acadie-Bathurst revient au Centre régional K.-C.-Irving avec l’avantage de la patinoire, après sa victoire de 4 à 0 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand samedi soir. Mais pour l’entraîneur-chef Mario Pouliot, cette égalité de 1-1 dans la série finale de la LHJMQ n’est pas ce qui est le plus important.

«Au-delà de l’avantage de la glace, on a été de beaucoup supérieurs au premier match. On savait qu’on n’avait pas joué un grand match vendredi (un revers de 4 à 1). C’était peut-être un C-moins comme partie pour nous», analyse-t-il.

«On est content de revenir chez nous avec l’égalité dans la série, mais on veut surtout se concentrer sur le processus d’être meilleur pour le troisième match.»

S’il y avait de la rouille dans la machine lors du premier match, tout le monde s’est assuré de passer au garage avant le second duel.

«On était tous bien au courant de ça avant la rencontre de samedi. On n’était pas content de nos couvertures en zone défensive ni de notre efficacité le long des bandes. Dans le deuxième match, je suis réellement content de la façon dont on s’est ajusté défensivement. On a aussi été pas mal meilleurs dans nos sorties de zones», avance Mario Pouliot.

«Quand je regarde les statistiques, c’est un peu trompeur. En deuxième période, nous avions seulement huit ou neuf tirs au but, mais on avait déjà frappé trois poteaux. On avait aussi eu quatre attaques consécutives en surnombre, mais on n’avait pas terminé avec des actions au filet. On sait qu’on peut être meilleurs là-dessus.»

L’homme masqué du Titan, Evan Fitzpatrick, a aussi eu son mot à dire dans cette victoire, avec 30 arrêts pour le jeu blanc.

«On a compté des gros buts dans des bons moments et Fitzpatrick a fait des gros arrêts dans ce deuxième match», convient l’entraîneur-chef du Titan.

Selon lui, le changement de décor pour le troisième match ne modifiera pas grand-chose au scénario.

«On est plus confortable à la maison, mais dans ce temps-ci de l’année, l’endroit où on joue n’est pas très important.»

Le capitaine Jeffrey Truchon-Viel pense aussi que la victoire lors du deuxième match peut faire tourner le vent.

«C’était un match très important pour nous. On voulait vraiment partir de Boisbriand avec une égalité dans la série, souligne-t-il. On a mis beaucoup de pression sur leurs défenseurs et on était les premiers sur les rondelles. Je pense que c’est ça qui a fait la différence.»

Les joueurs se sont parlé entre quatre yeux après leur première sortie de la série.

«On s’est dit les vraies affaires après le premier match. Il fallait visiblement travailler plus fort et être meilleurs défensivement. Tout s’est mis en place dans le deuxième match. C’est certain qu’on a encore des petits détails à travailler, mais on va faire du vidéo et on va régler ça.»

La troisième rencontre sera présentée à Bathurst, mardi, à compter de 19h30.