Baseball: «Les Républicains seront compétitifs cette année» – Brian Clavette

par Camille Turbide, stagiaire

«Les Républicains seront compétitifs cette année.»

Pour la quarantième saison de la Ligue de baseball senior Puribec, les Républicains d’Edmundston visent de grands sommets. Leur président, Brian Clavette, croit en leurs chances de grimper au classement.

«Nos attentes sont quand même élevées», lance-t-il.

L’an dernier, les Républicains ont terminé en dernière position avec cinq victoires et 19 défaites, seulement un gain derrière le Bar La Mansarde de Matane. L’équipe est dans le circuit québécois depuis 2013 et n’a jamais dépassé le dernier rang du classement général.

Cette année risque d’être très différente, selon les dires du président.

«On a deux nouveaux lanceurs importés, soit Andy St-Gelais. de Québec. et Jeff Guitard. de Dalhousie, qui ont chacun un beau background au baseball. Ce sont de très bons lanceurs», affirme-t-il.

Ces deux recrues ne seront pas les seules à en être à leur première saison à Edmundston.

«Plusieurs nouveaux visages vont aussi se joindre à l’équipe au cours de la saison et il y a quelques joueurs qui seront confirmés dans la formation d’ici les prochains jours», souligne M. Clavette.

Ce vent de fraîcheur dans le personnel de joueurs devrait augmenter le calibre de la formation et les rendre plus compétitifs, nous explique Brian Clavette.

«Au monticule, on va s’améliorer. Nos deux nouveaux lanceurs vont aider et on va avoir de nouveaux joueurs à des postes stratégiques, comme au troisième but et au champ extérieur, ce qui va nous aider beaucoup aussi.»

Pour une première fois, Edmundston aura un cousin acadien au sein de la ligue. Une huitième équipe se joindra au bal, soit les Cataractes de Grand-Sault. Cette arrivée aura un effet bénéfique sur les Républicains, mentionne le président.

«On est super content de l’arrivée de Grand-Sault dans la ligue, parce que ça va créer une rivalité entre les deux équipes. Grand-Sault a une solide formation, mais on cherche à être très compétitif et à gagner des matchs contre eux», indique-t-il.

M. Clavette reconnaît que les Républicains ont encore des lacunes, mais il est convaincu que son entraîneur Benoît Dufresne peut régler la situation.

«Le jeu d’équipe et le jeu de transition seront à améliorer, mais depuis l’an passé, nous avons Benoît Dufresne comme entraîneur et il fait un excellent travail. Avec les nouveaux joueurs de cette année, il devrait pouvoir améliorer notre formation, que ce soit au bâton ou au monticule», confirme-t-il.