Baseball Puribec: les Cataractes font le saut dans l’inconnu

par Camille Turbide, stagiaire

La première balle de la saison 2018 de la Ligue Puribec de baseball sera lancée au Nouveau-Brunswick. Le circuit québécois a accueilli une deuxième formation de la province voisine dans ses rangs. En effet, les Cataractes de Grand-Sault sautent de l’intermédiaire au niveau senior, se joignant ainsi aux Républicains d’Edmundston.

François St-Amand, gérant de l’équipe, a hâte de voir ce qui les attend.

«On s’embarque un peu dans l’inconnu. On ne connaît pas les équipes de la Ligue Puribec, mais on connaît bien notre formation», lance-t-il.

C’est un choix stratégique qui a été réfléchi depuis un certain temps, nous confirme M. St-Amand. Les Cataractes ont conservé une fiche de 12 victoires et de six défaites (24 points), bon pour le deuxième rang de la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de la Miramichi en 2017. Ils ont ensuite remporté la finale intermédiaire B 13 à 3 contre les Phillies de Saint-Jean, à Bathurst.

Grand-Sault a également gagné le championnat du circuit sept fois depuis 2003 (2003, 2004, 2008, 2009, 2012, 2015 et 2016).

«On devait se déplacer énormément dans l’ancien circuit (les autres équipes sont dans les régions Restigouche et Chaleur, dans la Péninsule acadienne et dans la Miramichi) et on jouait continuellement sur fin de semaine, donc on cherchait une autre option», renchérit-il.

«On suivait les Républicains d’Edmundston qui ont rejoint le circuit Puribec il y a quelques années. On allait voir c’était quoi le calibre de jeu», a expliqué François St-Amand. C’est ce qui les a décidés à envoyer leur demande à la ligue.

Le plus gros défi des Cataractes sera de s’ajuster au calibre senior, estime le gérant.

«C’est certain qu’il va y avoir une adaptation. De ce qu’on voit, c’est peut-être le niveau des lanceurs qui sera un peu plus élevé, mais il était très bon au niveau intermédiaire aussi», envoie M. St-Amand.

Selon lui, sa troupe est bien constituée et possède plusieurs forces.

«Une de nos forces est notre personnel de lanceurs. On a quatre très bons lanceurs gauchers, ce qui est assez rare, mais on a seulement un droitier, ce qui est une faiblesse. On est à l’inverse des autres formations», analyse-t-il.

«On est une équipe qui s’entraîne beaucoup, donc défensivement on est très fort. On a des gars qui sont habitués de jouer à la même position depuis quelques années. Ça ne nous inquiète pas», rapplique-t-il.

Il est tout de même conscient que sa formation possède quelques lacunes.

«C’est peut-être au bâton où nous aurons le plus de difficultés. Il nous faudra un certain temps pour nous adapter, mais nous avons confiance qu’on a une équipe capable de compétitionner», confirme-t-il.

Si l’équipe change de ligue, le groupe de joueurs restera le même.

«Bizarrement, on n’a pas vraiment de nouveaux joueurs. On s’est entraîné cet après-midi (dimanche) et c’était les mêmes visages que l’année dernière», dénombre son gérant.

Selon lui, la relève n’est pas bien loin. «Le baseball mineur commence à se relever dans la région. On va voir une différence dans peut-être un an ou deux, lorsque de jeunes joueurs vont pouvoir se greffer à notre formation», déclare-t-il.

Les Cataractes visiteront les Républicains à Edmundston en ouverture de saison le 19 mai pour leur premier match.

«Ça va peut-être développer la rivalité entre les deux seules équipes du Nouveau-Brunswick. Ce sont des gars que l’on connaît et qu’on côtoie. On n’est qu’à 30-35 minutes de distance», indique M. St-Amand.