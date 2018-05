Repêchage de la LHJMQ: Lukas Cormier 10e

Les Flyers de Moncton vont faire plus que leur part cette année pour regarnir la banque de talent des différentes équipes de la LHJMQ. Pas moins de six joueurs de l’équipe de John DeCourcey sont répertoriés en vue du prochain encan midget, qui aura lieu le 2 juin à Shawinigan.

Le défenseur acadien Lukas Cormier est premier de classe, lui qui est répertorié au 10e rang de la liste de la Centrale de soutien au recrutement, rendue publique lundi.

Le numéro 15 a connu toute une campagne 2017-2018, aidant son équipe à se rendre jusqu’au tournoi de la Coupe Telus du championnat canadien de hockey midget AAA, à Sudbury.

Il s’est dit satisfait de faire partie des 10 plus beaux espoirs, même s’il aurait souhaité être un peu plus haut au classement.

«Tout peut encore changer d’ici au repêchage. Ça ne veut rien dire encore. Ça dépend de l’équipe qui te veut», mentionne d’ailleurs l’athlète originaire de Sainte-Marie-de-Kent.

Plusieurs recruteurs pensent effectivement que l’émule de Kevin Gagné pourrait partir parmi les cinq premiers.

«C’est quand même très bon d’être 10e. J’ai déjà parlé à plusieurs équipes», confirme-t-il.

Le Titan, les Sea Dogs et les Wildcats font évidemment partie du groupe.

«Je n’ai pas réellement de préférence pour où jouer. Mais c’est sûr que ce serait plaisant de jouer au Nouveau-Brunswick. C’est une grosse étape vers mon rêve de jouer professionnel, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je suis prêt à relever le défi et à faire ce qu’il faudra», souligne le jeune Cormier.

Il se dit également heureux pour ses coéquipiers des Flyers qui ont vu leur nom apparaître au classement. Son coéquipier Cole Cormier devrait partir au troisième tour, puisqu’il est classé 47e. On retrouve deux autres joueurs des Flyers en quatrième ronde, soit les attaquants Yannic Bastarache (58e) et Patrick LeBlanc (59e). Le défenseur Alex Gallant et l’attaquant Evan Jackson sont pour leur part répertoriés entre le 9e et le 14e tour.

«On a eu une très bonne saison et je pense que ça a aidé tout le monde», note Lukas Cormier.

L’attaquant de l’Intrépide de Gatineau, Hendrix Lapierre, occupe le tout premier rang de la liste publiée par la Centrale de soutien au recrutement. Le patineur de 5 pieds et 11 pouces devance deux joueurs des Cantonniers de Magog, soit l’arrière William Villeneuve et l’attaquant Patrick Guay.

Josh Lawrence est le premier Néo-Brunswickois dans cette liste. Celui qui a porté les couleurs de l’Académie Sélect de hockey (U-16) de South Kent (Connecticut) cet hiver occupe le 6e échelon.

L’attaquant Dawson Stairs, des River Hawks de l’Académie Rothesay-Netherwood, occupe le 26e rang, au deuxième tour.

Deux autres Néo-Brunswickois sont classés en troisième ronde, soit Alexandre David, de Pigeon Hill (37e), et Nicholas Savoie, de Dieppe (40e). Les deux athlètes ont passé l’hiver à l’Académie de hockey Newbridge (U-16), en Nouvelle-Écosse.