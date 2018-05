Blizzard: un hommage grandiose à Edmundston

Un peu plus de 2000 personnes ont pris part mardi soir à un grandiose défilé organisé afin de souligner la conclusion de l’extraordinaire saison 2017-2018 de l’équipe de hockey junior le Blizzard d’Edmundston.

Ce bref défilé, qui a fait courir les foules et fait grand plaisir aux partisans, a pris son envol peu après 18h, au Musée historique du Madawaska.

La marche victorieuse s’est conclue au Centre Jean-Daigle, à l’endroit même où l’équipe a multiplié les victoires et les petits miracles sur glace en saison et en séries.

Les partisans du Blizzard étaient visiblement heureux d’assister au défilé et de rencontrer les joueurs de l’équipe. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Le capitaine du Blizzard, Kyle Ward, a fait plaisir à Isabelle Dupont et à Alexi Gauvin, deux partisans de l’équipe. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Alex Lavoie s’est longuement entretenu avec un partisan de l’équipe qui prenait place sur le parcours. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Le gardien Myles Hektor a été généreux à l’endroit des partisans lors du défilé, multipliant les petites attentions. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Sur place, petits et grands ont longuement acclamé les joueurs et membres de la jeune concession sportive qui a récemment remporté les championnats de la saison et des éliminatoires de la Ligue de hockey des Maritimes.

Maude Bérubé-Bossé ne voulait pas manquer pour tout l’or du monde cet hommage rendu aux joueurs du Blizzard.

«C’est vraiment l’fun, je tenais à être ici puisque j’ai suivi l’équipe toute la saison», a affirmé la jeune fille.

Son amie Zoé Johnson semblait du même avis. «C’est dommage que la saison soit terminée, je suis un peu triste et j’ai déjà hâte à la saison prochaine!»

Ken Akerley, un résident de Saint-Léonard, était aussi présent au défilé qui s’est déroulé sous un ciel magnifique.

Il faut dire qu’en plus d’être un fervent partisan de l’équipe, le grand-père a pu applaudir les exploits réalisés par son petit-fils, l’attaquant Jeffrey Akerley.

«C’est une ambiance magnifique qui règne ici et un accueil incroyable de la part des gens, les plus jeunes comme les plus vieux.»

Le maire d’Edmundston n’a pas tari d’éloges à l’endroit de la troupe de Ryan Salvis.

«Merci beaucoup encore une fois, vous êtes des champions, nous sommes fiers de vous!», a lancé Cyrille Simard.

Kyle Ward, le capitaine de l’équipe, et l’entraîneur-chef Ryan Salvis, se sont dit touché à la vue de toute cette attention et des nombreux partisans venus acclamer leur équipe de hockey favorite.