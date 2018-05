Le Titan à deux victoires du championnat!

Quand il n’est pas occupé à battre des records, Olivier Galipeau collectionne aussi les points. Le vétéran a inscrit un but et deux passes dans une victoire de 5 à 2 du Titan d’Acadie-Bathurst sur l’Armada de Blainville-Boisbriand, mardi soir, dans un Centre régional K.-C-.Irving fort bruyant et rempli à capacité.

C’est le cas de le dire, les hommes de Mario Pouliot ont offert tout un spectacle aux 3524 spectateurs présents. L’ambiance n’était pas sans rappeler les belles années de l’équipe.

Galipeau (5e), qui est devenu samedi le joueur ayant disputé le plus de matchs éliminatoires dans l’histoire de la LHJMQ (il en totalise désormais 80), a été solide en défensive avec son partenaire Noah Dobson.

Antoine Morand (8e), également auteur d’une passe, German Rubtsov (5e), Samuel L’Italien (2e-DN) et Jeffrey Viel (12e) ont également trouvé le fond du filet. Noah Dobson a obtenu deux mentions d’aide. Avec son but, le capitaine Viel est devenu le premier Titan depuis Mathieu Perreault en 2008 à atteindre le plateau des 20 points.

Joël Teasdale (7e) et Alex Barré-Boulet (13e) ont fourni la riposte de l’Armada.

Evan Fitzpatrick a réalisé 18 arrêts dans la victoire. À l’autre bout, Émile Samson a fait face à 33 tirs.

La vedette des Flyers de Philadelphie Sean Couturier, qui est également actionnaire de l’équipe, ainsi que deux anciennes gloires du Titan, Éric Faille et Spencer Jezegou, ont été présentées à la foule avant le match. Ils ont tous trois eu droit à une belle ovation. Deux joueurs de l’édition championne de 1999, Bryan Dubé et Éric Bétournay, ont pour leur part regardé le match côte à côte dans la section 9.

Le quatrième duel sera présenté mercredi soir, toujours à Bathurst, à compter de 19h30. Les deux équipes retourneront ensuite à Blainville pour la cinquième partie.

Pour l’Armada, ce n’est pas très compliqué. Ou bien il nivelle les chances 2-2 mercredi soir, ou bien il fera face à l’élimination vendredi devant ses partisans.