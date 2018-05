Les Fishers Cats partent à la défense de leur titre provincial

Les joueurs des Fisher Cats de Moncton avaient l’air de petits garçons dans leur carré de sable, mercredi soir. C’est avec le sourire et quelques bonnes blagues qu’ils ont foulé le sol de leur parc Kiwanis pour la première fois en 2018. Les Boys of summer sont officiellement de retour!

L’équipe dirigée par Patrick Tardif devra passer rapidement aux choses sérieuses puisque la nouvelle saison débute dès dimanche.

Les champions en titre auront du pain sur la planche cet été.

En plus d’amorcer la défense de leur titre provincial acquis aux dépens des Royals de Fredericton l’an dernier en finale, ils devront se préparer à représenter le Nouveau-Brunswick au Championnat canadien de baseball senior, en août à Victoria (Colombie-Britannique).

À part quelques changements, l’équipe compte sensiblement le même personnel que l’an dernier.

L’Américain Paul Raglione et le lanceur Juan Ortiz ne sont pas de retour, alors que le receveur Mike Ivey a pris sa retraite.

Les juniors Shawn Bartley et Kyle Donahoe, de même que le Californien Steven Johnson vont les remplacer.

Le receveur Éric Hébert fait aussi un retour au jeu après un an d’absence.

Le gérant a aussi eu droit à un petit cadeau en provenance de la province voisine.

«On a eu une belle surprise il y a environ un mois alors qu’un jeune du Québec nous est arrivé pour jouer avec nous», indique Patrick Tardif.

Maxime Ruel est un receveur âgé de 24 ans qui a déjà évolué dans le baseball senior dans la région de Sherbrooke.

«Ce n’est pas un frappeur de puissance, mais c’est un gars qui a toujours une bonne moyenne au bâton. Je sais que c’est aussi un très bon gars d’équipe. Je pense qu’il va bien s’acclimater au groupe.»

Le nouveau pilote affirme que son équipe sera compétitive cet été.

«Je m’attends à ce qu’on poursuive sur notre lancée de l’an dernier. C’est certain que les attentes seront un peu plus élevées puisque nous sommes champions et tout le monde va valoir nous battre.Il va falloir être prêts à toutes les parties», raconte-t-il.

Tardif est déjà familier avec son équipe, puisqu’il s’est joint aux Fisher Cats durant les séries pour épauler Jeff Agnew et Greg Hickox.

«On va avoir une équipe structurée. Ça fait déjà deux mois qu’on travaille dans le gymnase. On a pratiqué beaucoup les jeux de base. Je veux avoir une équipe qui va se présenter chaque soir. Ça va être la grosse chose pour moi.»

L’Acadien Josh Dennis trépigne aussi d’impatience à quelques jours du grand moment.

«On va définitivement commencer la saison avec confiance. On verra comment ça va aller. Chose certaine, on ne veut pas terminer quatrièmes en saison régulière. Mais c’est un processus et la saison est longue. Il suffit de commencer ça du bon pied», mentionne le lanceur gaucher et joueur de premier coussin.

«On approche les choses de la même façon. Le fait d’être champions est une situation nouvelle pour nous, mais la mentalité n’a pas changé. Nos lanceurs vont être forts et la défensive est encore solide. En attaque, on va travailler fort pour nos points.»

Le Dieppois n’a lancé que 16 manches en 2017 en raison d’une blessure au coude.

Mais il se dit maintenant complètement remis.

«J’essaie seulement de dormir les soirs parce que je suis trop excité. Ça fait depuis le dernier match de l’année passée que j’attends pour le match de dimanche.On est dans le gymnase depuis le mois de janvier. Il est temps que ça commence.»

Le traditionnel «Au jeu!« retentira dans les haut-parleurs du parc Kiwanis dimanche à compter de 14h, alors que les Fisher Cats accueilleront les Ironmen de Chatham.