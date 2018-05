Bâton sportif: deux athlètes de Moncton tenteront de se tailler une place avec Équipe Canada

Le club Baton Atlantik frappe un grand coup. Il aura deux athlètes pour le représenter aux essais de l’équipe du Canada de bâton sportif samedi et dimanche à Hamilton, en Ontario.

Mylène Bastarache et Brianna Middleton, toutes deux de Moncton, se sont qualifiées lors du championnat provincial de bâton sportif, qui a lieu en fin de semaine dernière au CEPS Louis-J.Robichaud de l’Université de Moncton.

Trois clubs s’y affrontaient, soit le Baton Atlantik, le Baton Explosion de Saint-Jean et Les Étincelles de Néguac. Baton Atlantik a presque tout raflé, avec ses deux étoiles sur les podiums de plusieurs catégories.

Les deux athlètes, âgées respectivement de 16 et 15 ans, en seront à leur deuxième participation aux essais, s’étant qualifiées il y a deux ans. À l’époque, elle n’avait pas réussi à obtenir leur place dans l’équipe. Cette année, les deux ont espoir de pouvoir y arriver.

« Je me suis améliorée de beaucoup en deux ans. Mes routines ont un niveau de difficulté significativement plus élevé », explique Mylène, qui est dans le sport depuis près de huit ans.

Chacune exécutera une routine individuelle en plus d’une autre en duo.

Les deux jeunes sont vraiment fières et excitées, même si la compétition apporte son lot de stress.

« À chaque fois, c’est pareil. Mon stress augmente jusqu’au moment où j’arrive à ma performance. Là, ça dépend de comment va ma routine. Si ça va mal, je vais encore plus y penser et ça va sûrement empirer les choses», lance Brianna, qui pratique le bâton sportif depuis 11 ans.

«J’essaie de me concentrer sur comment je veux performer et je me dis que je peux faire bien, et alors j’espère faire comme je pense ».

Sa coéquipière vit les mêmes émotions.

«C’est sûr que je suis nerveuse. J’aimerais que ça se passe bien, mais parfois ça va pas toujours aussi bien que j’espère», ajoute Mylène.

Le bâton sportif est une discipline assez méconnue. Il est légitime de se demander pourquoi on choisit d’en faire.

«C’est un sport différent. J’aime ça. J’avais des amies qui le pratiquaient avant, alors j’ai eu envie de l’essayer. Maintenant, mes amies ont arrêté, mais moi j’ai continué », avance Mylène Bastarache.

Brianna est tout autant passionnée.

«Peu de gens connaissent le bâton sportif. Quand je dis que j’en fais, on me répond “c’est intéressant !”, c’est vraiment unique. J’aime avoir des compétences que peu d’athlètes peuvent se vanter d’avoir.»

Selon les deux jeunes filles, les athlètes les plus inspirantes au Canada sont celles de l’ouest canadien, notamment de la Saskatchewan. Ce sont leurs idoles et elles espèrent atteindre leur niveau.

«Je suis allée à mes premiers championnats nationaux à l’âge de 6 ans. J’y ai vu une athlète de l’Alberta, Sarah Black. Elle ne fait plus de bâton aujourd’hui, mais elle m’avait vraiment inspirée à l’époque», raconte Brianna Middleton.

Le bâton sportif ne se retrouvant pas aux Jeux olympiques, l’étape la plus haute dans le sport est de participer aux Mondiaux. Si elles se taillent une place dans l’équipe canadienne, les deux Néo-Brunswickois seront à un pas plus près d’y arriver.