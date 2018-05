C’est un départ au Club de golf Restigouche

Vous auriez dit il y a un mois à Derek Ferguson – le directeur du Club de golf Restigouche – qu’on pourrait jouer au golf sur son terrain le week-end de la fête de la Reine, il vous aurait répondu en un seul mot: impossible.

Et pourtant c’est bel et bien ce qui se passe. Les premiers golfeurs ont investi le club vendredi après-midi. C’est d’ailleurs l’un des premiers clubs du nord de la province et dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs à ouvrir ses portes complètement.

Dans les faits, il n’y a rien là de si surprenant. Le club ouvre après tout à la même date que les deux dernières années.

«C’est notre but tous les ans, mais avec les quantités de neige que nous avions ici il y a à peine un mois, jamais je n’aurais cru qu’on serait prêt à accueillir des joueurs aujourd’hui (vendredi). Et pas seulement cela, mais aussi d’ouvrir l’ensemble de nos 18 trous et de pouvoir permettre les voiturettes tellement le sol est sec. Ça, c’est incroyable», exprime-t-il.

La fonte des neiges a été plus rapide que prévu alors que les forts vents, eux, ont fait en sorte d’assécher le terrain.

«C’est loin d’être mouillé. En fait, ça prendrait bien un peu de pluie, on avait tous tellement hâte de jouer qu’on peut vivre avec un peu de gazon jaune», avoue-t-il en riant.

Certes il fait encore un peu froid, mais les conditions générales sont excellentes selon M. Ferguson.

«Les verts sont surprenants. En fait, on a ôté nos toiles plus tôt cette année afin de les laisser respirer davantage. Ç’a été tout un travail puisqu’il y avait beaucoup de neige à ce moment, mais le résultat est là», soutient M. Ferguson.

Des nouveautés cette année au club? La direction tente un projet-pilote, un partenariat avec son voisin, le club Revermont d’Amqui en Gaspésie. Ainsi, pour 200$ supplémentaires, les membres du Club de golf Restigouche pourront du coup devenir membre à Revermont. Idem pour la situation inverse.

«Nous sommes deux clubs dans la même situation. Nous, on a environ 350 membres et eux 250. On cherche donc à accroître notre clientèle, à s’entraider en s’envoyant mutuellement un peu de trafic. On croit qu’avec une formule semblable, on sera en mesure d’aller chercher un peu de revenus supplémentaires tout en plaisant à nos membres respectifs. En tous cas, on n’a rien à perdre et jusqu’ici, les commentaires sont très positifs», dit-il, précisant qu’il est commun pour les golfeurs du coin de visiter les clubs à proximité.

Celui-ci dit vouloir tester la formule cette année et discuter de cette option avec ses collègues de Carleton-sur-Mer (toujours en Gaspésie) afin de les inclure dans l’aventure.

«L’idée c’est justement cela, d’avoir un réseau de terrain à la disposition des membres. C’est une occasion d’affaire pour nous, et une valeur ajoutée en fait pour les joueurs qui se retrouvent, du coup, membres de plusieurs terrains», dit-il.

L’idée vient à peine d’être lancée qu’une quinzaine de membres du club restigouchois ont décidé de se prévaloir de l’offre.