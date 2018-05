Le Titan entend capitaliser sur ses forces

Lentement mais sûrement, Mario Pouliot et ses hommes sont en train de prendre leurs aises dans la capitale Saskatchewannaise de Regina, où est présenté le 100e tournoi de la coupe Memorial.

L’événement a pris son envol tard vendredi soir avec la présentation du match opposant les hôtes du tournoi, les Pats, et les représentants de l’Ontario, les Bulldogs de Hamilton, au Brandt Centre.

En attendant son duel de samedi après-midi contre les Broncos de Swift Current, le Titan poursuit bien entendu sa préparation.

Vendredi, aucun entraînement sur glace n’était prévu, si ce n’est les réservistes qui devraient se dégourdir les jambes sur la surface glacée du Brandt Centre. Une patinoire qui, en passant, n’a guère impressionné Pouliot la veille.

«La glace était vraiment mauvaise, s’est plaint le pilote du Titan. La rondelle ne glissait pas et il y faisait très chaud. Je me suis fait dire que c’était parce que nous étions la quatrième équipe à s’y entraîner dans la journée, que la glace est normalement très bonne et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Je vais quand même attendre au match de ce soir (Hamilton contre Regina) avant d’approuver ce qu’ils m’ont dit.»

Des séances de vidéo ont principalement marqué la journée de vendredi.

«Je ne voulais pas que les joueurs patinent aujourd’hui (vendredi). Ils ont eu un entraînement mercredi matin avant d’embarquer dans l’avions et un autre hier (jeudi). Je veux qu’ils se reposent, d’autant plus que nous allons disputer deux matchs en deux jours (N.D.L.R. – Acadie-Bathurst affronte Regina dimanche)», a révélé Pouliot en matinée.

Comment est l’ambiance autour de l’équipe?

«Très bonne, soutient l’entraîneur. Les gars sont calmes et ils sont à leurs affaires. Ils sont en mode préparation. Bien sûr, c’est le tournoi de la coupe Memorial et c’est gros comme organisation. Mais le fait demeure qu’une fois que la rondelle va toucher la glace en début de match, samedi après-midi, on va devoir jouer au hockey. Pour nous, la recette demeure la même que pendant les séries et lors de la deuxième moitié de saison. Il faut capitaliser sur nos forces.»

Une attaque redoutable

Justement, parlant de hockey, les Broncos ne seront pas une mince affaire même si, statistiquement, ils sont la plus jeune des quatre équipes du tournoi avec une moyenne d’âge de 17,67 ans. Les Bulldogs sont deuxième à 17,88 ans, suivis du Titan à 18 ans pile et des Pats avec une moyenne d’âge de 18,12 ans.

Au niveau de la taille, les Pats ont un net avantage avec une moyenne de 6 pieds 1 pouce et 190 livres. Les trois autres clubs sont tous à 6 pieds (sauf Swift Current avec un pouce de plus) et 184 livres.

Offensivement parlant, les Broncos sont une véritable machine à marquer des buts, particulièrement la première unité avec le capitaine Glenn Gawdin, le Finlandais Aleksi Heponiemi et Tyler Steenbergen. Les trois joueurs ont accumulé plus de 100 points cette saison et ils ont poursuivi leurs ravages en séries éliminatoires du circuit de l’Ouest canadien (WHL).

Le quart-arrière Colby Sissons, ainsi que les attaquants Giorgio Estephan et Matteo Gennaro sont trois autres bonshommes que le Titan devra surveiller de près.

«C’est un club qui possède surtout une très bonne ligne de centre et qui excelle en échec-avant, confie Pouliot. Les Broncos ont aussi une équipe qui protège bien leur gardien (Stuart Skinner) grâce à leurs grands et gros défenseurs. Par contre, à part Sissons, ce n’est pas vraiment une défensive qui aime appuyer l’attaque.»

«Pour nous, il sera surtout important de sortir la rondelle rapidement de notre zone parce qu’ils vont vouloir mettre beaucoup de pression sur nos défenseurs. C’est d’ailleurs un aspect du jeu que nous avons travaillé jeudi après-midi. Il faut que les attaquants soient rapides pour venir aider les défenseurs à sortir la rondelle du territoire. Mais normalement, nous sommes bons dans ce département», souligne Pouliot.

Aucun changement

L’entraîneur du Titan n’a prévu aucun changement dans son alignement et ce sera donc les attaquants Logan Chisholm et Domenic Malatesta, de même que les arrières Félix-Antoine Drolet et Zachary Bennett, qui seront appelés à regarder le match des gradins, samedi.

À la blague, l’auteur de ces lignes demande qui sera le gardien partant.

«Ça c’est la question la plus facile», a rétorqué Pouliot en ricanant.

«Evan (Fitzpatrick) est vraiment bien. Il est dans sa bulle et aussi tranquille qu’il l’est d’habitude. Il se prépare toujours de façon adéquate», ajoute l’entraîneur du Titan.

Quel est le plus petit marché?

Qui possède le plus petit marché entre les Broncos de Swift Current et le Titan d’Acadie-Bathurst? Bien difficile à départager. Même Emanuel Viveiros et Mario Pouliot, les entraîneurs des deux équipes, ne s’entendent pas sur le sujet. En fait, en jouant un brin avec les chiffres, les deux organisations ont raison de se voir comme le plus petit itinéraire des 60 villes qui composent la Ligue canadienne de hockey.

Par exemple, si on se concentre uniquement sur les villes, Swift Current affichait en date de 2016 une population de 16 022 habitants contre 11 897 pour Bathurst. Par contre, le Titan possède un aréna plus spacieux alors qu’on peut asseoir 3162 personnes au Centre régional K.-C.-Irving, comparativement aux 2879 sièges du Credit Union iPlex.

C’est toutefois lorsqu’on tient compte du territoire environnant que le Titan a l’avantage sur les Broncos puisque la région Chaleur comprend 35 639 âmes contre 17 535 pour Swift Current et ses environs. Ceci dit, la population de la Ville de Bathurst ne cesse de décroître (-3,1% entre 2011 et 2016), alors que celle de Swift Current est continuellement en hausse (6,2% entre 2011 et 2016).

À titre comparatif, notons que les Bulldogs de Hamilton (ville: 536 915, environs: 747 545) et les Pats de Regina (ville: 215 106, environs: 236 481) évoluent dans un marché qui figure parmi les 20 endroits les plus populeux au pays.

Bref, qui possède le plus petit marché entre Swift Current et Bathurst? Pas évident à répondre, mais parions que les Broncos et le Titan vont s’obstiner encore longtemps là-dessus.