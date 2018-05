«Ayoye! Ayoye! Ayoye!» – Gilles DeGrâce

Alain DeGrâce et son père, Gilles DeGrâce, assurent la description radiophonique des matchs du Titan d’Acadie-Bathurst sur la route en saison et en séries éliminatoires. Cette semaine, Gilles est à Regina pour le tournoi de la Coupe Memorial. - Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

Dans la vie, on prend parfois des drôles de décisions sur un coup de tête qu’on finit immanquablement par regretter. Gilles DeGrâce, qui fait la description des matchs du Titan d’Acadie-Bathurst depuis la première campagne pour le compte de CKLE (92,9-FM), a commis ce genre de faute impardonnable en 1999.

Alors que la troupe de Roger Dejoie s’apprêtait à prendre part au tournoi de la Coupe Memorial, le vétéran de la radio, qui a déjà sévi comme journaliste-pigiste à l’Évangéline et à l’Acadie Nouvelle, a décliné l’invitation du propriétaire du Titan Léo-Guy Morrissette, de même que de son patron à la Super Station, Armand Roussy, qui souhaitaient tous les deux le voir accompagner l’équipe dans la capitale nationale.

«Tout est vraiment de ma propre faute, dit-il. Le Titan et mes patrons voulaient que j’aille à Ottawa. Mais moi, parce que les matchs étaient présentés à la télévision (RDS à l’époque), je ne voyais pas l’utilité d’être là.»

«Malheureusement, je n’avais pas réalisé que les parties étaient présentées en différé. Je l’ai beaucoup regretté ensuite. Chaque année, lorsqu’arrive le tournoi de la Coupe Memorial, je me dis toujours que j’aurais pu y participer en 1999 si j’avais pris une meilleure décision. Il y a une chanson de Richard Desjardins qui dit »J’aurais dû ben dû donc dû farmer ma grande yeule! » C’est très juste, cette chanson-là. Ça s’applique très bien à ma situation», raconte-t-il.

«D’autant plus que ç’a été jusqu’à aujourd’hui la seule chance que j’ai eue pour vivre l’expérience d’un tel événement. Évidemment, c’était en 1999, et je ne réalisais même pas l’ampleur que pouvait avoir la présence de notre radio sur place», admet-il avec candeur.

«Aujourd’hui, je le sais et je le sens. Les gens m’abordent pour me dire que même si la télévision est là, la radio a quand même un rôle à jouer. Ce n’est pas tout le monde qui a accès aux chaînes sportives spécialisées comme TVA Sports, par exemple. Et puis, à cause de leur travail, il y a beaucoup de partisans pour qui c’est plus facile de suivre l’équipe à partir de la radio», explique-t-il.

Cette fois-ci, Gilles DeGrâce ne se l’est pas fait demander deux fois avant d’accepter d’accompagner l’équipe à Regina, en Saskatchewan.

«J’ai appris dimanche (la journée de la conquête de la coupe du Président) que j’y allais et j’ai passé les journées de lundi et mardi à trouver des commanditaires. Je suis ici (à Regina) avec l’idée d’en profiter au maximum et de vivre cette expérience. C’est un tournoi si prestigieux. C’est d’ailleurs l’une des rares fois que je pars avec ma caméra. J’ai l’intention de me créer des souvenirs. Ça n’arrive pas tous les jours et à l’âge que je suis rendu, c’est peut-être ma seule et unique occasion de vivre cet événement», révèle-t-il.

En plus de faire la description des matchs et de faire des commentaires lors des bulletins de nouvelles, Gilles DeGrâce compte présenter plusieurs reportages selon l’inspiration de façon quotidienne.

«Aussitôt qu’il y aura quelque chose le moindrement intéressant à dire, j’ai l’option d’appeler à la station afin que je puisse faire des interventions sur les ondes pour commenter ce qui se passe aux auditeurs. Il va aussi y avoir des après-matchs avec des entrevues avec les entraîneurs. Un peu comme ça s’est fait lors de la finale contre l’Armada de Blainville-Boisbriand», mentionne-t-il.

Comme à son habitude, le vétéran sera fin seul derrière son micro. C’est pourquoi il compte faire bien attention pour protéger sa voix.

«Tous les matchs sont importants dans un tel tournoi, mais je devrai quand même contrôler mes émotions, surtout dans les premières parties. Il faut que je m’assure d’avoir assez de voix au fur et à mesure que le tournoi va avancer», indique-t-il en souriant.

Et ses auditeurs auront-ils droit à son sempiternel «Ayoye! Ayoye! Ayoye!»?

«Ça c’est certain, réplique-t-il. Sans trop savoir pourquoi, les gens aiment m’entendre le dire. C’est devenu avec le temps comme un cri de ralliement. Pourtant, au départ, ce n’était qu’un exclamation de ma part après avoir vu Roberto Luongo effectuer un arrêt exceptionnel lors d’un match de deuxième ronde contre les Mooseheads de Halifax. Je m’étais juste exclamé, mais c’est resté.»