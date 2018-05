Coupe Memorial: le Titan dans le siège du conducteur

Le Titan d’Acadie-Bathurst est bien installé dans le siège du conducteur. Sauf que celui qui dirige l’autobus prévient que son équipe est encore bien loin de sa destination.

Après avoir renversé les deux équipes de la Saskatchewan, les représentants de la LHJMQ présentent un dossier parfait de 2-0 au 100e tournoi de la Coupe Memorial, qui a lieu présentement à Regina.

Le Titan a signé des triomphes de 4 à 3 (en prolongation) sur les Broncos de Swift Current samedi et de 8 à 6 devant les Pats de Regina dimanche.

Ces deux victoires assurent la formation de la région Chaleur d’une place en demi-finale.

Malgré tout, Mario Pouliot estime que son équipe peut faire encore mieux.

«Notre plan était d’arriver à Regina vraiment prêt pour se donner la meilleure chance de remporter notre première partie. Tout le monde à qui j’ai parlé me disait que c’était notre plus grand défi, surtout après avoir remporté la coupe du Président il y a seulement quelques jours», raconte-t-il.

Le Titan a également amorcé la deuxième rencontre en lion, se donnant une avance de 7 à 2 en début de troisième période.

Sauf que l’équipe hôtesse n’avait pas dit son dernier mot.

«C’est quand même une des rares fois qu’une équipe du Québec remporte ses deux premières parties depuis un bout de temps. On est arrivé ici sur le territoire de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, nous avons affronté les deux équipes locales en partant et on a réussi à les battre», explique-t-il.

«C’est positif parce qu’on vient d’éviter un match de bris d’égalité et on contrôle complètement notre destinée», ajoute l’entraîneur-chef du Titan.

«Pour moi, ce n’était pas une partie de 8 à 6 (dimanche). Leurs gardiens ont été généreux, je te dirais. Quand on s’est servi de notre vitesse et qu’on a pris des bonnes décisions avec la rondelle, on a créé plusieurs bonnes chances de marquer.»

La sauce a cependant failli se gâter, alors que les Pats ont répliqué avec quatre buts de suite en troisième.

«Au début de la troisième période, on a marqué un drôle de but (le tir anodin d’Ethan Crossman devait rater le filet, mais le gardien l’a malencontreusement fait dévier dans le but), et après ça, je te dirais qu’on est devenus trop confortables. Il y a eu un certain relâchement. Notre jeu avec la rondelle n’a pas été terrible et on a donné des chances de marquer à l’autre équipe dans des situations à quatre contre quatre.»

Loin d’être inquiet, Mario Pouliot pense même que ce bon coup de pied au derrière fera un grand bien à ses joueurs.

«Je pense que c’est une bonne chose que ce soit arrivé, parce qu’on s’est fait ramener sur Terre. C’est une bonne leçon et on va s’assurer d’être meilleurs au prochain match.»

Le Titan disputera sa dernière rencontre de la ronde préliminaire mardi soir, en affrontant les champions de l’Ontario, les Bulldogs de Hamilton. Une autre victoire et Acadie-Bathurst passera directement en finale, dimanche.