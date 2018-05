Coupe Memorial – Pas facile, le rôle de réserviste à Regina…

Félix-Antoine Drolet est le premier à en convenir, regarder jouer ses coéquipiers à partir des gradins n’est pas chose facile. Il ne demanderait pas mieux que d’être lui aussi sur la patinoire soir après soir pour aider son club à gagner. Mais, parce qu’il est une recrue et qu’il est le septième défenseur dans l’organigramme, son rôle, pour l’instant, est de s’assurer de toujours être prêt physiquement et mentalement (au cas où).

En attendant, pour la suite de sa carrière, il tente de gober, telle une éponge dans un bocal d’eau, le maximum d’informations durant le spectaculaire et long printemps que vit actuellement le Titan d’Acadie-Bathurst.

À Regina, où se poursuit jusqu’à dimanche le 100e tournoi de la Coupe Memorial, Drolet et ses coéquipiers ne cessent d’ailleurs de surprendre la planète hockey, eux qui – avant la partie de mardi soir contre les Bulldogs de Hamilton (1-1) – n’avaient toujours pas subi la défaite (2-0) dans le tournoi.

«Nous ne nous voyons pourtant pas comme des négligés», assure le grand arrière de 6 pieds 2 pouces et de 175 livres originaire de Candiac, dans la Montérégie.

«Nous nous voyons plutôt comme une équipe qui, depuis le début de la saison, s’est donnée comme mission de gagner la coupe Memorial. C’était notre objectif dès le jour 1 et nous travaillons tous dans ce sens», confie-t-il.

«Le succès de notre équipe repose sur notre profondeur, dit-il. Comme mon rôle est celui de réserviste, je m’efforce d’encourager les gars. Je sais par contre que de côtoyer une défensive de ce calibre va me donner les outils pour les trois prochaines saisons. Et ultimement, je veux revivre l’expérience actuelle mais cette fois-ci en tant que joueur régulier. Et quand ce moment arrivera, j’aurai les connaissances nécessaires pour aider les recrues à mon tour.»

Cela dit, Drolet ne doute pas un instant qu’il est en mesure d’aider l’équipe si jamais une blessure devait mettre à l’écart l’un des six premiers défenseurs.

«J’aborde chaque journée comme si j’allais jouer, affirme-t-il. Quand la décision tombe à l’effet que je ne serai pas de l’alignement, je m’assure quand même de passer du temps supplémentaire sur la glace et hors glace. Pour conserver ma forme de match, je m’assure à ce que ça équivaut aux efforts que j’aurais mis durant la partie.»

«Pour le côté mental, Mario (Pouliot) a toujours été clair et positif à mon endroit. Par exemple, je sais que je vais avoir un rôle plus accru la saison prochaine et c’est là-dessus que je me motive en continuant d’assumer mon rôle. De toute façon, je suis d’un tempérament positif et j’assume totalement mon rôle de joueur de profondeur», indique-t-il.

Le Titan sent l’appui de ses partisans

Félix-Antoine Drolet a tenu à rendre hommage aux partisans de l’équipe qui, selon lui, continuent de jouer un rôle déterminant dans leurs succès, y compris ceux et celles qui n’ont pas fait le voyage.

«Que ce soit à Regina ou par les réseaux sociaux, nous sentons que la région Chaleur est derrière nous et nous appuie, souligne-t-il. Nous sentons très bien la chaleur des gens et la volonté de nous voir ramener la coupe Memorial à Bathurst.»

Dans un autre ordre d’idée, Drolet a eu droit à un coup pendable de ses coéquipiers, dimanche matin, lors du déjeuner d’équipe.

«J’ai eu droit à une assiette remplie de crème fouettée dans la face, dit-il. C’est un petit rituel lors de l’anniversaire d’un membre de l’équipe.»

Est-ce que ça veut dire qu’Olivier Galipeau, qui a célébré mardi son 21e anniversaire de naissance, aura droit à sa tarte à la crème aujourd’hui?

«Il ne l’a pas encore eu, mais c’est clair que ça va se faire avant minuit ce soir (mardi)», termine Drolet avec humour.

Le défilé devra attendre

Contrairement à ce qui avait été fait en 1999, alors que le Titan d’Acadie-Bathurst avait procédé à son défilé de la coupe du Président avant même son départ pour le tournoi de la Coupe Memorial à Ottawa, les partisans devront attendre le retour de Regina de leurs favoris avant de célébrer pour de bon leur spectaculaire printemps.

Pour l’instant, les informations sur le défilé sont filtrées au compte-goutte. Il a ainsi été permis d’apprendre que le parcours a déjà été établi, quoiqu’on ne sait toujours pas où il va débuter et où il se terminera.

La municipalité annoncera plus de détails au début de la semaine prochaine.

«En fait, tout va dépendre de ce qui va arriver à Regina, mentionne le maire Paolo Fongemie. Si jamais le Titan se rend jusqu’au bout de sa mission, on fera le défilé le lendemain de la finale (N.D.L.R. – lundi 28 mai). Et je crois bien que c’est ce qui va arriver. Le Titan est en train d’écrire une belle histoire et une telle histoire se termine normalement toujours par une belle fin.»