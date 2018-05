Marathon de Barkley: Johanne Thériault s’attaque à un défi intrigant

Seuls les braves s’inscrivent à la méconnue course du Marathon de Barkley. Un maximum de 40 participants est retenu parmi les centaines des demandes reçues. Johanne Thériault, de Nigadoo, tentera sa chance.

L’athlète acadienne est à la recherche d’un nouveau défi. Elle participera le 15 septembre, avec son partenaire d’entraînement François Demars, à l’épreuve de qualification, la Barkley Fall Classic (communément appelée la «petite Barkley»).

«J’aime les défis différents. Ce n’est pas une course typique comme les autres. Elle est intrigante. C’est l’expérience et l’adrénaline que cette course procure qui m’ont attirée.»

La «petite Barkley» consiste à faire un seul tour de piste au lieu des cinq de l’épreuve maîtresse. Mais le principe est similaire. Le tour est de 50 km pour la «petite» au lieu de 32 km. Les coureurs sont laissés à eux-mêmes, sans direction avec carte et boussole à la main. Ils ont 12 heures pour réussir.

Johanne Thériault est une habituée du Demi-marathon de l’Acadie. La photo la montre en action en octobre 2017. – Gracieuseté

Le hic est que personne ne connaît le parcours à l’avance. Les participants le découvriront la veille du départ. Cela demande une préparation tout autre qu’une course normale, comme l’indique la coureuse trentenaire.

«Ce qui fera la différence, c’est la préparation psychologique. Je sais qu’à un moment donné, je vais vouloir abandonner. Je vais devoir être forte.»

Son entraînement sera aussi modifié. Normalement, l’été, elle participe à toutes les courses de la Superseries pour se préparer aux marathons. Elle est une habituée des courses de longues distances, mais la Barkley, c’est un autre monde, dit-on.

«Ce qui est impressionnant des courses Barkley, ce sont les dénivelés.»

Le parcours est marqué par plusieurs pentes positives qui totalisent environ 18 km en distance. Il faut y ajouter les dénivelés négatifs qui seraient tout aussi brutaux, selon ce que rapporte Brian Dalek dans le Runner’s World.

Johanne Thériault se prépare en conséquence.

«Je vais aller courir sur le mont Sagamook, près du mont Carleton. Les coureurs qui sont allés à Barkley disent que c’est ce qui y ressemble le plus», affirme celle qui sera également au départ des marathons de Chicago (pour la deuxième fois) en octobre et de New York en novembre.

Sauf qu’à Barkley, le parcours change toujours. Aucun moyen de savoir si la préparation en vaudra la chandelle.

Et finir en tête de la «petite Barkley» ne signifie pas forcément l’obtention d’un laissez-passer pour la grande épreuve.

«La sélection est aléatoire, car ils n’évaluent pas seulement la prestation physique. C’est un jeu psychologique.»

Peu importe son résultat, qu’elle se qualifie ou non, Johanne Thériault aura déjà écrit l’histoire. C’est la première femme des Provinces maritimes à avoir reçu une invitation pour la «petite Barkley».

«J’espère me rendre à la grosse», souhaite-t-elle de tout coeur.

Car du coeur, elle en aura bien besoin!

Un parcours monstre très difficile à vaincre

Cette année, l’épreuve absolue du Marathon de Bartley a eu lieu le 24 mars à un endroit où personne n’a été en mesure de compléter le parcours monstre, selon les informations de Brian Dalek.

À première vue, la course n’a pas l’air si effrayante: faire cinq tours de piste en une durée maximale de 60 heures. Avec un peu de recherche, on apprend que chacun de ses tours doit être complété en moins de 12 heures pour avoir le droit d’entamer le prochain.

Un tour de piste est d’une longueur de 32 km, pour un total de 160 kilomètres.

Afin d’accéder au tour suivant, les candidats doivent récolter des pages d’un livre caché pour confirmer qu’ils ont suivi le bon parcours.

La tâche est d’autant plus ardue puisqu’elle se déroule dans la forêt du Frozen Head State Park, dans l’État du Tennessee, aux États-Unis. Depuis son inauguration en 1986, l’épreuve a été vaincue seulement 18 fois par à peine 15 coureurs différents, selon les informations de Chad Pawson, journaliste pour CBC.

Cette année, Gary Robbins était le dernier en lice pour la victoire. Il aurait croisé le fil d’arrivée 12 minutes trop tard lors du troisième tour. Il en était à sa troisième participation. L’année précédente, il avait raté de six secondes.