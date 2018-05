Renommée du sport de Campbellton: les intronisés sont…

Trois nouveaux membres seront intronisés au Temple de la renommée des sports de Campbellton le 29 juin, soit Craig Crawford, Scott Boudreau et Phil Cortes.

Joueur de hockey émérite, Craig Crawford est devenu en 1975 le premier joueur de Campbellton à être repêché par la LNH et l’Association mondiale de hockey. Il a été choisi en 5e ronde des deux sélections, soit en 73e position pour la formation des Capitals de Washington de (LNH) et en 71e position pour les Mariners de San Diego (AMH). Auparavant, de 1973 à 1975, il a joué pour les Marlboros de Toronto, de la Ligue de hockey de l’Ontario (109 buts en 132 matchs). Les Marlboros avaient d’ailleurs remporté la Coupe Memorial à la fin de la saison 1974-1975.

De son côté, Phil Cortes s’est démarqué en vélo de montagne et en cyclisme sur route. Au milieu des années 1990, lui et quelques amis ont notamment formé l’équipe Extreme. Il a notamment été couronné champion provincial de vélo de montagne et champion de l’Atlantique de la course sur route. Ses succès lui ont valu de signer, en 2003, un premier contrat professionnel qui lui a permis de courir en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Depuis qu’il ne fait plus de compétition, il est directeur sportif des équipes de course professionnelle Amore & Vita et Lupus.

Finalement, Scott Boudreau a pratiqué de nombreuses disciplines, mais c’est dans les arts martiaux qu’il a trouvé sa voie. D’abord ce fut le karaté (ceinture noire en 1988) puis le

jiu-jitsu (2009). En 2012, il remporte sa première de quatre médailles d’or consécutives aux championnats du monde de la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien (FUJB). La médaille d’or qu’il remporte en 2014 au championnat de jiu-jitsu panaméricain lui vaut d’ailleurs la première place à l’échelle mondiale. Il a également remporté l’or au NAGA Gi, au Nogi niveau expert, ainsi qu’aux championnats internationaux Open de Long Beach de la FUJB. Depuis 2011, il exploite sa propre académie et continue de s’entraîner et de faire compétition au niveau international.

La cérémonie d’intronisation et le souper annuel auront lieu au Centre Civique Memorial de Campbellton.