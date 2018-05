Baseball U-17: la Coupe Canada de retour à Moncton

Le coprésident Mike Doucette, le gérant Matt Clark, Philippe Rail, l'autre co-président Guillaume Savoie et Jimmy Doucet, membre du comité organisateur. - Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Pour la troisième fois de son histoire, la grande caravane canadienne du baseball U-17 fera un arrêt au parc Kiwanis de Moncton. La Coupe Canada 2018 sera présentée 8 au 12 août au domicile des Fisher Cats (senior) et des Mudcats Metro (junior).

En 2011, Équipe Nouveau-Brunswick avait terminé au quatrième rang de la compétition.

Le tournoi a aussi eu lieu à Moncton en 1994.

L’entraîneur de la formation, Matt Clark, ne veut pas faire de prédictions, mais il assure que son groupe sera compétitif.

«Nous sommes encore dans la première phase de sélection des joueurs, mais on peut déjà voir que nous avons beaucoup de talent. On n’aura probablement pas la meilleure équipe du tournoi, mais on va être un groupe qui ne lâchera jamais», affirme-t-il.

«Si vous comparez les joueurs par position, ceux des autres provinces sont probablement meilleurs que les nôtres. Mais comme équipe, notre plus grande force sera notre travail d’équipe. Les joueurs forment vraiment une grande famille. Notre objectif est donc de jouer du baseball solide en équipe», ajoute celui qui a participé à l’événement trois fois comme joueur.

«Nos attentes sont simples: on veut gagner. Les gens s’attendent peut-être à ce qu’on perde contre les grosses provinces comme l’Ontario, le Québec ou la Colombie-Britannique, mais j’en ai ras le bol de cette mentalité.»

Malgré un bassin de joueurs moins important, Clark assure que son équipe fera tourner des têtes.

«Nous avons des joueurs talentueux qui travaillent fort dans cette province. Nous avons prouvé par le passé que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes. Chaque fois que nous allons sauter sur le terrain, nous allons offrir un effort digne de la médaille d’or.»

Les joueurs-clés de l’équipe devraient être les artilleurs Josh Tardif, Ryan Scott et Philippe Rail.

«On s’attend à jouer dimanche dans la dernière partie du tournoi, devant nos partisans», déclare le gérant de l’équipe.

Le président de Baseball Dieppe, Guillaume Savoie, estime que ce tournoi fera progresser le baseball encore plus vite dans le Sud-Est.

«On veut montrer ce qu’on peut offrir comme calibre de baseball dans la région du Grand Moncton et cet événement sera une chance unique de le faire», mentionne celui qui sera coprésident de la Coupe Canada, avec Mike Doucette.

Rappelons que plusieurs joueurs qui ont atteint les Majeures ont déjà participé à ce tournoi, dont Russell Martin, James Paxton, John Axford, Ryan Dempster, Joey Votto ainsi que le Néo-Brunswickois Jason Dickson.

Celui qui est aujourd’hui président de Baseball Canada sera d’ailleurs invité d’honneur de la compétition.

Toutes les rencontres seront présentées au parc Kiwanis, alors que quelques parties seront disputées au nouveau terrain Lakeburn.

Les amateurs pourront aussi suivre les rencontres sur les ondes de Bell Aliant.

Une collecte de fonds est déjà en cours pour défrayer une partie des coûts de l’événement qu’on estime à 110 000$.