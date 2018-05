Billard: Tom Thériault a l’oeil sur les Mondiaux

Médaillé de bronze dans le tournoi à 10-balles en 2015, Tom Thériault s’est présenté aux Championnats canadiens de billard avec la ferme intention de faire encore mieux.

Le joueur de billard de Sainte-Anne-de-Madawaska a comme objectif de triompher dans sa catégorie de prédilection afin d’obtenir son laissez-passer pour les Mondiaux qui auront lieu en octobre à Manille, aux Philippines. le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a tenu promesse jusqu’ici à Toronto.

Il a entamé le tournoi jeudi matin avec une victoire décisive de 10 à 4 devant le Néo-Écossais Brian White, puis a défait le Québécois Alain Lessard 10 à 7 en après-midi.

Thériault passera toutefois aux choses sérieuses en soirée puisqu’il affrontera le coriace Jason Klatt, vainqueur en après-midi de son compatriote ontarien Erik Hjorleifson par la marque de 10 à 2. Fait à signaler, Klatt et Hjorleifson sont tous deux d’ex-champions canadiens de l’épreuve à 10-balles.

«J’ai bien joué dans mes deux premières parties et j’espère juste de garder ma confiance pour le prochain match, affirme Thériault. J’ai parfois la mauvaise habitude de me laisser intimider quand je me retrouve devant de très bons joueurs. Je sais pourtant que je peux les battre. Je vais prendre mon temps et m’assurer d’éviter les erreurs.»

Thériault connaît jusqu’ici une année 2018 quasi parfaite. Après avoir remporté les trois épreuves (8-balles, 9-balles et 10-balles) lors des Championnats provinciaux, il a ensuite mis la main sur deux autres titres (8-balles et 9-balles) aux Championnats de l’Atlantique. À noter que l’épreuve 10-balles n’est pas présentée lors du rendez-vous de l’Atlantique.

En fait, le seul faux pas de Thériault aura été sa 16e position à l’épreuve 8-balles plus tôt cette semaine.

«Ça n’a pas bien été, avoue-t-il. Je venais à peine d’arriver à Toronto et je n’avais pas eu le temps de me reposer du voyage. Mentalement, je n’étais pas là.»

Un seul autre Néo-Brunswickois a fait le voyage à Toronto, soit Stephan Doiron, de Riverview. Ce dernier n’a pas fait long fait feu dans l’épreuve à 10-balles puisqu’il a subi un revers de 10 à 4 devant le Torontois Sumon Sarkar en lever de rideau, puis a baissé pavillon 10 à 3 devant Jesse Piercey, de London. Comme il s’agit d’un tournoi à double élimination, l’aventure est donc déjà terminé pour lui.

Il tentera de se reprendre dans le tournoi à 9-balles qui débutera samedi. Tom Thériault prendra lui aussi part à l’épreuve à 9-balles.